HABER

Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 17:11 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilini tamamlayıp dönüş yolculuğuna geçenler Balıkesir-Bursa ve Çanakkale-Bursa karayollarında yoğunluk oluşturuyor

Balıkesir-Bursa ve Çanakkale-Bursa karayollarında, Kurban Bayramı tatilini tamamlayarak dönüş yolculuğuna geçenlerin yoğunluğu yaşanıyor.

Çanakkale ve Balıkesir istikametlerinden İstanbul'a gitmek isteyen sürücüler, Bursa'nın Karacabey ilçesi yakınlarında kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Karacabey TİGEM'den itibaren Uluabat Mahallesi'ne kadar yaklaşık 10 kilometre araç kuyruğu oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Karacabey Bölge Trafik ekipleri 9 günlük bayram tatili nedeniyle bazı tedbirler aldı. Karacabey Uluabat ve Bakır Mahallesi'ndeki sinyalizasyon sisteminde kontrollü geçişler sağlanıyor.

Uzun kuyrukların oluştuğu noktalarda trafik ekipleri görev alarak sinyalizasyonları devre dışı bırakıyor. Ekipler, araç kuyruklarını azaltmak için yoğun çaba harcıyor.

PARTNERMüstakbel kayınpeder ve kayınvalide ile tanıştıMüstakbel kayınpeder ve kayınvalide ile tanıştı
Saklıkent Kanyonu'na bayram boyunca ilgi yoğun olduSaklıkent Kanyonu'na bayram boyunca ilgi yoğun oldu
Muğla'daki tatilciler dönüş yolundaMuğla'daki tatilciler dönüş yolunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tatilcilerin eve dönüş çilesi

En Çok Okunan Haberler

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

G.Saray'dan 4 bomba birden

G.Saray'dan 4 bomba birden

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Türk Tarık' ile ilgili çok çarpıcı detay!

'Türk Tarık' ile ilgili çok çarpıcı detay!

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı!

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı!

Bayramın birinci günü Rize'de denize giren kurbanlık dana Trabzon sahilinde bulundu!

Bayramın birinci günü Rize'de denize giren kurbanlık dana Trabzon sahilinde bulundu!

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Beyoğlu'nda kan donduran olay! Travestinin boğazını kestiler

Beyoğlu'nda kan donduran olay! Travestinin boğazını kestiler

Cumartesi Annelerinin 700'üncü hafta eylemine polis müdahalesi!

Cumartesi Annelerinin 700'üncü hafta eylemine polis müdahalesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.