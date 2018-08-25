Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

TEKİRDAĞ (AA) - Kurban Bayramı tatilini Tekirdağ, Çanakkale, Avşa ve Marmara adalarında geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul ve farklı illerden bayram tatili için Tekirdağ ve ilçelerine gelen tatilcilerin, dün başlayan dönüş yolculuğu sürüyor.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kara yolundaki yoğunluk nedeniyle kontrol noktaları oluşturarak denetimlerini artırdı.
Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun üniversite ve Yeniçiftlik mevkisinde artan trafik yoğunluğu ekipler tarafından sürekli denetleniyor.
Ekipler ayrıca bazı noktalarda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarına da müdahale etti.
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