HABER

Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 19:57 | Son Güncelleme

Bayram tatilinden dönenler Tekirdağ-İstanbul karayolunda yoğunluk oluşturuyor

TEKİRDAĞ (AA) - Kurban Bayramı tatilini Tekirdağ, Çanakkale, Avşa ve Marmara adalarında geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul ve farklı illerden bayram tatili için Tekirdağ ve turizm ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Marmaraereğlisi ile Şarköy ilçelerine gelen tatilcilerin, dün başlayan dönüş yolculuğu sürüyor.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kara yolundaki yoğunluk nedeniyle kontrol noktaları oluşturarak denetimlerini artırdı.

Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Namık Kemal Üniversite, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkisinde artan trafik yoğunluğu ekipler tarafından sürekli denetleniyor.

PARTNEREn tuhaf telefonları görmeye hazır mısınız?En tuhaf telefonları görmeye hazır mısınız?
Kıyıköy'de boğulan genç, Zonguldak'ta toprağa verildiKıyıköy'de boğulan genç, Zonguldak'ta toprağa verildi
TSK duyurdu: Tolhildan kod adlı Fecri Demir öldürüldüTSK duyurdu: Tolhildan kod adlı Fecri Demir öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dönüş kurban bayramı Tatil Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Aile boyu rezalet!

Aile boyu rezalet!

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Tarık Tarcan: Artık deist oldum

Tarık Tarcan: Artık deist oldum

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Aile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldü

Aile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da feci olay! Silahlar konuştu: Ölüler var

Şanlıurfa'da feci olay! Silahlar konuştu: Ölüler var

TSK duyurdu: Tolhildan kod adlı Fecri Demir öldürüldü

TSK duyurdu: Tolhildan kod adlı Fecri Demir öldürüldü

İstanbul'da yarın bu yollara dikkat

İstanbul'da yarın bu yollara dikkat

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Rizeli sevilen türkücü Ahmet Çakar gözyaşlarıyla uğurlandı

Rizeli sevilen türkücü Ahmet Çakar gözyaşlarıyla uğurlandı

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.