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Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 20:22 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk devam ediyor

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilciler, dönüş yolculuğunda Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yoğunluk oluşturdu.

Tatilin son gününde Sakarya'nın Hendek, Akyazı ve Arifiye kesiminde ulaşım normal seyrederken, Anadolu Otoyolu'nun Sapanca kesiminde araç sayısında artış gözleniyor.

Yolun Sapanca-Kartepe arasındaki bölümünde akıcı yoğunluk devam ederken, otoyolun Ankara yönünde ise sıkışıklık yaşanmıyor.

Bu arada, D-100 ile D-650 karayollarında trafik akışı normal seyrediyor.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tatilcilerin rahat bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla kritik noktalarda tedbir alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
dönüş kurban bayramı Tatil yolculuk

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