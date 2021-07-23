HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tatilcilerin geri dönüş yolculuğu devam ediyor: Kilit kavşakta kilometrelerce araç kuyruğu

Tatilcilerin geri dönüş yolculuğu devam ediyor: Kilit kavşakta kilometrelerce araç kuyruğu

23.07.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşak Kırıkkale’de, geri dönüş için yollara akın eden tatilciler, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Tatilcilerin geri dönüş yolculuğu devam ediyor: Kilit kavşakta kilometrelerce araç kuyruğu

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale’de, yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Dün gece saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu bugün de devam etti.

100 BİNİN ÜZERİNDE ARAÇ GEÇİŞ YAPTI

Vatandaşlar, 9 günlük bayram tatilinin son günlerinde memleketlerinden ve tatil bölgelerinden büyükşehirlere geri dönüş için yollara akın etti.

AW377079_01
Tampon tampona ilerleyen araçlar, drone ile havadan görüntülendi. Özellikler Samsun-Ankara D-200 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bugün itibarıyla kilit kavşaktan 100 binin üzerinde araç geçiş yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.
AW377079_03
Ekipler, yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalıştı. Araçların akışı sağlanması için de bazı kavşaklar da trafiğe kapatıldı.

Trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. (İHA)

Marmaris'te tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı! Saat 12.00 itibarıyla 65 bin araç çıkış yaptıMarmaris'te tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı! Saat 12.00 itibarıyla 65 bin araç çıkış yaptı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: İstanbul! 5 yaşındaki kızını minibüste unuttuYer: İstanbul! 5 yaşındaki kızını minibüste unuttu
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Tatilcilere çağrı: Yetişemiyoruz, gelmeyin!Tatilcilere çağrı: Yetişemiyoruz, gelmeyin!
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Hüsnü Komiser görmesin" Parlak bikinili dans şov!

"Hüsnü Komiser görmesin" Parlak bikinili dans şov!

Feci kaza! İş adamı hayatını kaybetti

Feci kaza! İş adamı hayatını kaybetti

Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

Kimse görmedi sandı ama... Şimdi telefonlar susmuyor

Kimse görmedi sandı ama... Şimdi telefonlar susmuyor

Aleyna tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı

Aleyna tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı

İnsanların önünde yaşandı! Nişanlısının sözlerini duyunca...

İnsanların önünde yaşandı! Nişanlısının sözlerini duyunca...

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince...

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince...

Nüfusu 6 binden 60 bine çıktı! "Bütün izinleri kaldırdık"

Nüfusu 6 binden 60 bine çıktı! "Bütün izinleri kaldırdık"

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.