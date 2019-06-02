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Tatilcilerin gitmesiyle boşalan yollar havadan görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 10:39 | Son Güncelleme

İstanbul’da Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla boş kalan yollar havadan görüntülendi.

İstanbul’da Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla boş kalan yollar havadan görüntülendi. Pazar sabah saatlerinde trafik yoğunluğunun yüzde 2 olduğu görüldü.
Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerin çoğunun Cuma ve Cumartesi günü yola çıkmasıyla İstanbul’da yollar boş kaldı. Tatilcilerin gitmesiyle beraber trafik yoğunluğunun oluştuğu ana hatlarında boş kaldı. Pazar sabah saatlerinde E-5 Karayolu’nda herhangi bir yoğunluk yaşanmazken yolların akıcı olduğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) verilerine göre kentte trafik yoğunluğu saat 10.00 sıralarında yüzde 2 olarak ölçüldü.

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