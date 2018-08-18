Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

Denizli Turistik Otelciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Pamukkale'deki antik havuz ve beyaz travertenleriyle dünyanın her yerinden yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

OTELLERİN DOLULUK ORANI YÜZDE 100

Kurban Bayramı tatili nedeniyle özellikle yerli turistlerin Pamukkale'yi tercih ettiğini ifade eden Şen, "9 günlük bayram tatilinde bölgedeki otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Pamukkale, bu yıl turizm sezonunda özellikle yabancı turistlerin büyük ilgisi görüyor. Bayram tatili nedeniyle yerli turistlerde bölgemize geliyor. Pamukkale ve Karahayıt bölgesindeki otellerde doluluk oranı yüzde yüzlere ulaşmış durumda" dedi.





