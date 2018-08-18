HABER

Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 21:55 | Son Güncelleme

Denizli'de, travertenleriyle dünyaca ünlü UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Pamukkale'deki oteller, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

Denizli Turistik Otelciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Pamukkale'deki antik havuz ve beyaz travertenleriyle dünyanın her yerinden yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

OTELLERİN DOLULUK ORANI YÜZDE 100

Kurban Bayramı tatili nedeniyle özellikle yerli turistlerin Pamukkale'yi tercih ettiğini ifade eden Şen, "9 günlük bayram tatilinde bölgedeki otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Pamukkale, bu yıl turizm sezonunda özellikle yabancı turistlerin büyük ilgisi görüyor. Bayram tatili nedeniyle yerli turistlerde bölgemize geliyor. Pamukkale ve Karahayıt bölgesindeki otellerde doluluk oranı yüzde yüzlere ulaşmış durumda" dedi.

tr

PARTNERÜnlü yıldızın mayosu bir anda kayınca...Ünlü yıldızın mayosu bir anda kayınca...
Otomobil takla attı: 1 yaralıOtomobil takla attı: 1 yaralı
Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldüOtomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli Tatil UNESCO UNESCO Dünya Mirası Pamukkale

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı

Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Yok artık Kardashian! Bu kez abarttı...

Yok artık Kardashian! Bu kez abarttı...

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında

Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında

İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!

Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!

Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.