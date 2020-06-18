Tatilcilerin gözdesi oldu! İstanbul'un yanı başındaki doğal yaşam alanı: Ormanya

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Ormanya Doğal Yaşam Parkı, kamp alanı ile karavan kampçılarının tercihi oldu. Elektrik, tuvalet ve duş gibi olanakların olduğu 30 karavanlık alanda, koronavirüsten kaçarak, doğa ile başbaşa kalmak isteyen kampçılar, tatilin keyfini çıkarıyor.
Türkiye'nin en büyük doğal yaşam parkı olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki kamp alanı, karavan kampçılarının tercihi oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle otellerde kalmak istemeyenler, tatillerinde karavan ve çadır gibi izole yöntemleri tercih etti. Ormanya Doğal Yaşam Parkı bünyesindeki karavan kampına gelen kampçılar, 30 karavan kapasiteli 25 dönümlük alanda, doğanın keyfini çıkarıyor. Özellikle karavan ve çadır kampçılarının en büyük sorunu olan elektrik, tuvalet ve duş gibi imkanların yer aldığı alanda, Türkiye'nin birçok ilinden gelen karavan kampçıları tatilin tadını çıkarıyor.
YENİ NORMALLE BİRLİKTE KAPILARINI ZİYARETÇİLERE AÇMIŞTI
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan ve koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan doğal yaşam parkı 'Ormanya', normalleşme süreciyle birlikte kapılarını ziyaretçilere açmıştı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce, 2018 yılında 4 bin dönüm alanda kurulan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı 'Ormanya', koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılmıştı.
Hayvanat bahçesi, doğal yaşam alanı, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile kamp alanları, 26 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet parkurları, çadır ve karavan alanları bulunan Ormanya’da, küçük evlerin bulunduğu 'Orman Köy' çocukların ilgisini çekiyor.
Koronavirüs önlemi kapsamında kapatılan ve kapalı olduğu süre boyunca sadece Ormanya görevlileri ile veteriner hekimlerin dönüşümlü olarak çalıştığı doğal yaşam parkında ziyaretçilerin güvenliği düşünülerek koronavirüsle ilgili tüm tedbirler alındı.
Maskesiz gelen ziyaretçiler içeri alınmazken, giriş kapısında vatandaşların ateşleri ölçüldü. Park çevresine ise ziyaretçilerin kullanması amacıyla dezenfektan kutuları konuldu. Ormanya’ya gelen aileler doğa ile iç içe olmanın tadını çıkardı.
'ÇOK İYİ GELİYOR, KAFAMIZI DİNLİYORUZ'
Ailesiyle birlikte İstanbul'dan geldiğini söyleyen Ayhan Kurt, şunları söyledi:
"İki günlük bir fırsat buldum. Hemen İstanbul'a en yakın karavan alanlarından birine yöneldim. Buranın hayvanat bahçesi de var. Çocuklar için de güzel oldu. Gayet keyifli burası, dinleniyoruz. Virüs nedeniyle artık ben tatil köyü yerine kendi karavanım ile orman içinde daha steril bir ortamı tercih ediyorum. Çocuklarıma da iyi geliyor, bana da iyi geliyor. Kafamızı dinliyoruz."
'BURADA OLMAKTAN MUTLUYUZ'
Eşi ile birlikte Manisa'dan yola çıkarak, birçok ili gezdikten sonra Ormanya'ya geldiklerini söyleyen Vedat Şen, "Burada olmaktan oldukça mutluyuz. Kocaeli Belediyesi'nin karavancılara tahsis ettiği bu alan müthiş güzel, keyifli. Biz burada olmaktan son derece mutluyuz. Keşke her belediyeye örnek olsa da, her belediye bunu yapsa. İnsanlardan uzaklaşıp burada yeşilin, doğanın içinde keyifli bir hayat sürüyoruz. Doğada olmak her zaman insanın elektriğini alan, rahatlatan, stresini alan bir unsur. Yeşilin altında, yanında olmak, sessizlik, şu kuş cıvıltıları hiçbir şeye değişilmez. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu. (DHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum