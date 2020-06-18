Tatilcilerin gözdesi oldu! İstanbul'un yanı başındaki doğal yaşam alanı: Ormanya

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Ormanya Doğal Yaşam Parkı, kamp alanı ile karavan kampçılarının tercihi oldu. Elektrik, tuvalet ve duş gibi olanakların olduğu 30 karavanlık alanda, koronavirüsten kaçarak, doğa ile başbaşa kalmak isteyen kampçılar, tatilin keyfini çıkarıyor.

Türkiye'nin en büyük doğal yaşam parkı olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki kamp alanı, karavan kampçılarının tercihi oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle otellerde kalmak istemeyenler, tatillerinde karavan ve çadır gibi izole yöntemleri tercih etti. Ormanya Doğal Yaşam Parkı bünyesindeki karavan kampına gelen kampçılar, 30 karavan kapasiteli 25 dönümlük alanda, doğanın keyfini çıkarıyor. Özellikle karavan ve çadır kampçılarının en büyük sorunu olan elektrik, tuvalet ve duş gibi imkanların yer aldığı alanda, Türkiye'nin birçok ilinden gelen karavan kampçıları tatilin tadını çıkarıyor.