HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tatilcilerin gözdesi oldu! İstanbul'un yanı başındaki doğal yaşam alanı: Ormanya

Tatilcilerin gözdesi oldu! İstanbul'un yanı başındaki doğal yaşam alanı: Ormanya

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2020 09:50 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle değişen tercihler, tatilcileri oteller yerine kamplara yönlendirdi. Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Ormanya da talep gören yerlerden oldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında 2,5 aylık süre boyunca kapatılan Ormanya, geçtiğimiz günlerde kapılarını açmıştı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Ormanya Doğal Yaşam Parkı, kamp alanı ile karavan kampçılarının tercihi oldu. Elektrik, tuvalet ve duş gibi olanakların olduğu 30 karavanlık alanda, koronavirüsten kaçarak, doğa ile başbaşa kalmak isteyen kampçılar, tatilin keyfini çıkarıyor.

Türkiye'nin en büyük doğal yaşam parkı olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki kamp alanı, karavan kampçılarının tercihi oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle otellerde kalmak istemeyenler, tatillerinde karavan ve çadır gibi izole yöntemleri tercih etti. Ormanya Doğal Yaşam Parkı bünyesindeki karavan kampına gelen kampçılar, 30 karavan kapasiteli 25 dönümlük alanda, doğanın keyfini çıkarıyor. Özellikle karavan ve çadır kampçılarının en büyük sorunu olan elektrik, tuvalet ve duş gibi imkanların yer aldığı alanda, Türkiye'nin birçok ilinden gelen karavan kampçıları tatilin tadını çıkarıyor.

YENİ NORMALLE BİRLİKTE KAPILARINI ZİYARETÇİLERE AÇMIŞTI

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan ve koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan doğal yaşam parkı 'Ormanya', normalleşme süreciyle birlikte kapılarını ziyaretçilere açmıştı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce, 2018 yılında 4 bin dönüm alanda kurulan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı 'Ormanya', koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılmıştı.
Hayvanat bahçesi, doğal yaşam alanı, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile kamp alanları, 26 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet parkurları, çadır ve karavan alanları bulunan Ormanya’da, küçük evlerin bulunduğu 'Orman Köy' çocukların ilgisini çekiyor.
Koronavirüs önlemi kapsamında kapatılan ve kapalı olduğu süre boyunca sadece Ormanya görevlileri ile veteriner hekimlerin dönüşümlü olarak çalıştığı doğal yaşam parkında ziyaretçilerin güvenliği düşünülerek koronavirüsle ilgili tüm tedbirler alındı.
Maskesiz gelen ziyaretçiler içeri alınmazken, giriş kapısında vatandaşların ateşleri ölçüldü. Park çevresine ise ziyaretçilerin kullanması amacıyla dezenfektan kutuları konuldu. Ormanya’ya gelen aileler doğa ile iç içe olmanın tadını çıkardı.

'ÇOK İYİ GELİYOR, KAFAMIZI DİNLİYORUZ'

'ÇOK İYİ GELİYOR, KAFAMIZI DİNLİYORUZ'
Ailesiyle birlikte İstanbul'dan geldiğini söyleyen Ayhan Kurt, şunları söyledi:
"İki günlük bir fırsat buldum. Hemen İstanbul'a en yakın karavan alanlarından birine yöneldim. Buranın hayvanat bahçesi de var. Çocuklar için de güzel oldu. Gayet keyifli burası, dinleniyoruz. Virüs nedeniyle artık ben tatil köyü yerine kendi karavanım ile orman içinde daha steril bir ortamı tercih ediyorum. Çocuklarıma da iyi geliyor, bana da iyi geliyor. Kafamızı dinliyoruz."

'BURADA OLMAKTAN MUTLUYUZ'

'BURADA OLMAKTAN MUTLUYUZ'
Eşi ile birlikte Manisa'dan yola çıkarak, birçok ili gezdikten sonra Ormanya'ya geldiklerini söyleyen Vedat Şen, "Burada olmaktan oldukça mutluyuz. Kocaeli Belediyesi'nin karavancılara tahsis ettiği bu alan müthiş güzel, keyifli. Biz burada olmaktan son derece mutluyuz. Keşke her belediyeye örnek olsa da, her belediye bunu yapsa. İnsanlardan uzaklaşıp burada yeşilin, doğanın içinde keyifli bir hayat sürüyoruz. Doğada olmak her zaman insanın elektriğini alan, rahatlatan, stresini alan bir unsur. Yeşilin altında, yanında olmak, sessizlik, şu kuş cıvıltıları hiçbir şeye değişilmez. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu. (DHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Dr. Serdar Savaş 'Mutlaka ertelenmeli' dedi ve...

Dr. Serdar Savaş 'Mutlaka ertelenmeli' dedi ve...

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

İstanbul'da maske zorunluluğunun ilk günü!

İstanbul'da maske zorunluluğunun ilk günü!

İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takma zorunluluğu getirildi

İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takma zorunluluğu getirildi

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Acı haberi alınca hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Acı haberi alınca hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arkadaşları haber alamayınca merak etti, bu halde bulundu

Arkadaşları haber alamayınca merak etti, bu halde bulundu

16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı

16 yaşındaki çocuk suç makinesi çıktı

Tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı

Tartışma sırasında dehşet veren olay!

Survivor Barış’la Yarışan Furkan Korkmaz kimdir? (Anlat Bakalım)

Survivor Anlat Bakalım'da Barış'la eşleşen kişi kim, hayatı?

Taksim'de pes dedirten manzara! Uyarılara rağmen umursamadılar

Taksim'de pes dedirten manzara! Uyarılara rağmen...

Mecidiyeköy'deki motosiklet kazası böyle görüntülendi

Motosiklete çarpıp hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.