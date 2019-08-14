Tatilcilerin İzmir'den dönüş yolculuğu başladı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - KURBAN Bayramı tatilini İzmir ve çevresinde geçirenler, dönüş için şehirler arası otobüs terminalinde yoğunluk oluşturdu. Günde ortalama 3 bin otobüsle çıkış yapılan otogara gelenler, memleketlerine eli boş dönmedi. Bazı yolcuların gidecekleri şehirlere, İzmir'e özgü lezzetlerden götürdüğü görüldü.

Bayram tatilinin son gününde, yollarda dönüş yoğunluğu başladı. Yakınlarını ziyaret etmek ve tatil yapmak için İzmir'e gelenler, dönmek için otogara gitti. Bayram tatilinin başladığı cuma gününden bu yana her gün ek seferler düzenleyerek, taleplere yanıt verdiklerini belirten İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri A.Ş. (İZOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Lal Manisalı, aksaklık olmadan bayramı geçirdiklerini söyledi. Bayram yoğunluğunun sürdüğünü belirten Manisalı, "Cuma günü itibarıyla günlük araç çıkışımız 3 bin 200 civarında oldu. Herhangi bir taşkınlık ve olay yaşanmadı. Gerek güvenlik görevlilerimiz gerek teşkilat mensupları ile koordineli çalıştık. Şikayet konusu minimum düzeyde. Otobüsler zamanında kalktı. Özellikle ek seferlerde aksama olmadı. Vatandaşlarımızın sağlıkla huzurla sevdiklerine kavuşmaları için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Her gün ek seferler koyuldu. Kaçak araç çıkışına izin verilmedi. Otogar dışından çıkacak araçlar polise haber verildi. Polis de otogar çevresinde kuş uçurtmadı" diye konuştu.

HEM TATİL HEM ZİYARET

Kardeşiyle birlikte Kütahya'da yaşayan Nurgül Kızkapan da ziyaretleri tamamladıkları için dönüşe geçtiklerini anlattı. Kızkapan, "İzmirliyiz. Üniversite için Kütahya'da yaşıyoruz. Bayramda amcamları ziyaret ettik. Bugün dönüyoruz" dedi.

Tatilini Çeşme'de geçiren Zeynep Kaplan ise "Yalova'ya dönüyorum. Tatil gayet güzeldi ama hava çok sıcaktı. Hem denize girdik hem de büyüklerimizi gördük. Çok kalabalıktı" diye konuştu.

Tatilini İzmir'de geçiren Selime Dağcı da "Eskişehir'e gidiyorum. Benim tatilim devam ediyor ama eşim dükkanı açacak. Alaçatı'da yaşayan annemleri ziyaret ettik" dedi.

Kocaeli yolcusu olan hemşire Melisa Sert ise "Pazar günü İzmir'e geldim. Bayram nedeniyle buradaydım. Ailem burada yaşıyor. Kocaeli'ne gidiyorum. Yarın mesaim başlıyor. İzmir'in ev yapımı ürünlerinden aldım. Salça ve peynir götürüyorum" diye konuştu.

Şanlıurfa'dan İzmir'e oğlu Kadir Naryaprağı'nı görmeye gelen Yaşar Naryaprağı, dönüş için İzmir Otogarı'na geldiğini söyleyerek, bilet bulmada sorun yaşamadığını belirtti. Eşiyle birlikte yaklaşık 1 aydır İzmir'de kaldığını anlatan Naryaprağı, "Siverek'e gidiyoruz. Oğlum İzmir'de çalışıyor. 1 aydır burada kalıyorduk. Tatilimizi bayramla birleştirdik" dedi.

Diyarbakır yolcusu olduğunu belirten Simge Yaman da "Tatil nedeniyle 3 aydır İzmir'deyim. Annem buradaydı, ben babamın yanına gidiyorum. Öğrenciyim. İzmir'den Diyarbakır'a boyoz götürüyorum" diye konuştu.