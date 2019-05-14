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Tatilcilerin kapısız soyunma kabinleri tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 15:05 | Son Güncelleme

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde kışın meydana gelen hortum sebebiyle hasar görmemesi için kaldırılan soyunma kabin kapılarının takılmaması, sezonu erken açan kentteki yerli yabancı turistlerin tepkisine neden oldu.Turizmin başkenti Antalya’da geçtiğimiz kış ayında meydana gelen hortum ve şiddetli rüzgarlar, soyunma kabinlerinin zarar görmesine neden oldu.

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde kışın meydana gelen hortum sebebiyle hasar görmemesi için kaldırılan soyunma kabin kapılarının takılmaması, sezonu erken açan kentteki yerli yabancı turistlerin tepkisine neden oldu.
Turizmin başkenti Antalya’da geçtiğimiz kış ayında meydana gelen hortum ve şiddetli rüzgarlar, soyunma kabinlerinin zarar görmesine neden oldu. Kapıları kırılan kabinler tehlike arz ettiği için belediye yetkililerince sökülerek alındı. Sezona erken başlayan kentte tatilciler ise, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilindeki kapısız kabinleri görünce neye uğradığını şaşırdı. Yerli ve yabancı turistler, nadir görülen kapılı soyunma kabinlerine yönlenirken, çoğu tatilci ise üstlerini havlu yardımıyla sahilde değişmeyi tercih etti. Vatandaşların bu anları görüntülere yansıdı. Sahil bandı boyunca birçok soyunma kabininin kapısının olmadığı gözlendi. Daha önce belediye yetkilileri tarafından yapılmaya başlanıldığı bildirilen kabinlerin, mayıs ayı ortasına gelinmesine rağmen çoğunluğunun halen yapılmayışı, tatilcilerin tepkisine neden oldu.

“Geldiğimizde şok olduk”
Moskova’dan tatil için Antalya’ya gelen Lidia Muratoğlu, kentin ve denizin çok güzel olduğunu ancak sahildeki çoğu soyunma kabinlerinin kapısı olmadığından dolayı sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Muratoğlu, “Sadece bu bölgede bir tane soyunma kabininde var ve onda üzerimizi giyiniyoruz. Diğer insanlar havluyu örtüp o şekilde üzerlerini değiştiriyorlar. Kapıları olsa daha iyi olurdu. Bu biraz sıkıntılı oluyor” diye konuştu.
Denize girmeye gelen Hüseyin Çelik de, “Geldiğimizde şok olduk. Kapılar olmadığı için havlularımızı üzerimize örtüp üzerimizi değiştirmek zorunda kaldık. Turistler de geliyor, onlar da kendi çabalarıyla soyunup, giyiniyorlar. Bütün sahil boyunca bu soyunma kabinlerinin kapısının yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tatilcilerin kapısız soyunma kabinleri tepkisi

Tatilcilerin kapısız soyunma kabinleri tepkisi

Tatilcilerin kapısız soyunma kabinleri tepkisi

Tatilcilerin kapısız soyunma kabinleri tepkisi

Tatilcilerin kapısız soyunma kabinleri tepkisi

Tatilcilerin kapısız soyunma kabinleri tepkisi

Tatilcilerin kapısız soyunma kabinleri tepkisi

Tatilcilerin kapısız soyunma kabinleri tepkisi

Tatilcilerin kapısız soyunma kabinleri tepkisi

Tatilcilerin kapısız soyunma kabinleri tepkisi

Tatilcilerin kapısız soyunma kabinleri tepkisi

Tatilcilerin kapısız soyunma kabinleri tepkisi

Tatilcilerin kapısız soyunma kabinleri tepkisi

Tatilcilerin kapısız soyunma kabinleri tepkisi

Tatilcilerin kapısız soyunma kabinleri tepkisi

Tatilcilerin kapısız soyunma kabinleri tepkisi

Tatilcilerin kapısız soyunma kabinleri tepkisi

Tatilcilerin kapısız soyunma kabinleri tepkisi

Tatilcilerin kapısız soyunma kabinleri tepkisi

Tatilcilerin kapısız soyunma kabinleri tepkisi

Tatilcilerin kapısız soyunma kabinleri tepkisi
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