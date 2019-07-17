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Tatilcilerin karabatak ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 17:52 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, tatilcilerin yakınına gelen 'Şımarık' adı verilen karabatak, ilgi odağı oldu.

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, tatilcilerin yakınına gelen 'Şımarık' adı verilen karabatak, ilgi odağı oldu. Her yılın şubat ayından itibaren özellikle Afrika'dan sürü halinde gelen karabataklar, Manyas Kuş Cenneti’nde kuluçkaya yatarken, gölde bol bulunan balıklarla besleniyorlar. Zaman zaman Bandırma ve Erdek Körfezi'ne de gelip beslenen karabataklar, akşam saatlerinde kuş cennetindeki yuvalarına dönerek yavrularının besliyorlar. Balıkesir'in Erdek ilçesi Düzler Bölgesi'nde kıyıya gelerek denize girenlere yaklaşan karabatak ise görenleri şaşırttı. Tatilcilerin yanına gelip, kendisini sevdiren karabatak yüzleri gülümsetti. Tatilcilerin cep telefonu kameralarına kaydettiği karabatağın görüntüleri sosyal medyada da büyük ilgi topladı. Görüntülerde karabatak kıyıya kadar gelip, balık avlıyor, kendisini sevenlerin yanından ayrılmıyor. Fotoğraf çekilirken de kaçmıyor. Bir tatilci karabatakın ilk kez insanlara bu kadar çok yaklaştığını gördüğünü söylerken, hareketleriyle tatilcilerin gözdesi olan kuşa 'Şımarık' adını verdi.

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