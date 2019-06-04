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Tatilcilerin yeni rotası Tunceli-ÖZEL DRONE

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 16:51 | Son Güncelleme

SON dönemlerde sağlanan huzur ve güven ortamıyla turizm kenti konumuna gelen Tunceli, bayram tatilinin yeni adreslerinden oldu.

Ferit DEMİR/ TUNCELİ,(DHA)- SON dönemlerde sağlanan huzur ve güven ortamıyla turizm kenti konumuna gelen Tunceli, bayram tatilinin yeni adreslerinden oldu. Tatilini bayramda Tunceli'de geçirmek için gelen 400 turistin katılımıyla Pertek ilçesindeki Keban Gölü'nde mavi tur etkinliği düzenlendi. Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, "Tunceli'de sanayi ve büyük iş alanları yok. Kentimizin kalkınması için tek çözüm ise turizmdir. Bizler de turizm alanında yatırım yapıyoruz. Pertek, Tunceli'nin giriş kapısı ve birçok tarihi yapıta sahip. Mavi turlarımızla Ege ve Akdeniz'den geri kalır yanımız yok" dedi.

​Bir dönem terör olaylarıyla anılan Tunceli artık tatilin rotası konumuna geldi. Güvenlik güçlerince düzenlenen kapsamlı operasyonlarla kentin teröristlerden arındırılmasının ardından oluşan huzur ve güven ortamı beraberinde turizmin canlandırılmasını sağladı. Tunceli'ye daha önce terör olaylarıyla nedeniyle gelemeyen yerli ve yabancı turistler, oluşan huzur ve güven ortamında doğa harikası kenti ziyaret etmeye başladı. Ramazan Bayramı nedeniyle 9 gün idari izinlerini geçirmek için çok sayıda kişi Tunceli'ye akın etti. Pertek Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle, bayram tatilini Tunceli'de geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler için mavi tur etkinliği düzenlendi.

'TUNCELİ İÇİN TEK ÇÖZÜM TURİZMDİR'

Kaban Baraj Gölü'nde feribotla yapılan gezi etkinliğine katılan Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, "Tunceli'de sanayi, büyük iş alanları yok. Dolayısıyla ilimizin kalkınmasındaki tek çözüm turizmdir. Bizler de turizm alanına yönelik yatırım yapıyoruz. Pertek, Tunceli'nin giriş kapısı ve birçok tarihi yapıta sahip. Düzenlediğimiz mavi tur gezisiyle, Ege ve Akdeniz'den geri kalır yanımız yok. Birçok güzel koya sahibiz. Belediyemizin bir gemisini turistler için mavi tur gezilerine ayırdık ve insanlar hem doğa ile iç içe oluyor hem eğleniyor" dedi.

Geziye katılan yerli ve yabancı turistler, düzenlenen etkinlik nedeniyle memnuniyetlerini anlattı.

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