Tatilde bile çalışıyor! Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul kuryelere özendi

Çağlar Ertuğrul, aslında bir mühendis ancak o yola hiç sapmadan oyunculuk aşkının peşinden giden biri. Üniversite yıllarından itibaren kendisini oyunculukta geliştirmeye çalışan ve seçmeden seçmeye koşan Çağlar Ertuğrul'un önünü açan ise "Dağ" filmi oldu. O sayede tanınmaya başlayan ve kısa sürede başrollere transfer olan oyuncu, "Dağ 2" gibi gişe rekortmeni bir filmle kariyerinin zirvesine çıktı. Kariyerinin önemli dönüm noktalarından birini de bu sezon başlayan "Teşkilat" dizisi sayesinde yaşıyor. Dizi, daha ilk bölümüyle pazar akşamının rating birincisi olmayı başardı. "Teşkilat"ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul da kilit bir karakterde gösterdiği başarılı performans sayesinde tüm övgüleri topladı. Ancak sezon finalinden önce ilginç bir söylenti ortaya atıldı. Çağlar Ertuğrul'un, "verilen sözler tutulmadığı için" diziden ayrılmaya karar verdiği söylendi. Ünlü oyuncu, dizideki rol arkadaşı Deniz Baysal ve eşi Barış Yurtçu'yla tatile çıkarak bu söylentileri yalanladı.

"Bir şey isteyen?"

Çağlar Ertuğrul-Kayla Manukyan ve Deniz Baysal-Barış Yurtçu, tatilin tadını doyasıya çıkarıyor. Ancak Çağlar Ertuğrul'un içinde hala biraz çalışma isteği var gibi görünüyor.