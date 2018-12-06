Tatilde dehşet anları! Bir anda palalarla karşılarına çıktılar

Arabadaki kamera sayesinde saniye saniye görüntülenen dehşet, palalı grubun üzerlerine gelmeye başlamasıyla daha da korkutucu oluyor. Arabanın üzerine çıkmaya çalışan saldırganlar, olay yerinden hızla uzaklaşmak isteyen çifte korku dolu anlar yaşatıyor. İşte kabus dolu yolculukta ortaya çıkan kareler...

Tatil kabusa döndü! Korku dolu anlar

ABD'li çiftin Kenya ziyareti faciayla sonuçlanıyordu. Bryant ve Lauren Swenson çifti işleri dolayısıyla geçici olarak Nairobi'de kalıyordu.

Kısa bir süre sonra arabalarıyla toprak gezintiye çıkan çift bir anda karşılarında bir grubun palalarla üzerilerine gelmeye çalıştığını gördü.

Büyük panik yaşayan çift hemen araçlarıyla bölgede uzaklaşmaya çalıştı ancak grubun araçlarının tepesine çıkmaya çalışmasıyla kaçmakta oldukça zorlandı.

Çift uzun çabaların ardından olay yerinden uzaklaşmayı başardı. Videoda genç kadının sürekli "hala arkamızdalar mı?" dediği ve polis aracının ateş açma sesi duyuldu.

Bryant ve Lauren Swenson olayın ardından Facebook hesaplarından açıklama yaptı.