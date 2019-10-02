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Tatilde kalp krizi geçiren turist, ameliyatla sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.10.2019 16:13 | Son Güncelleme

TATİL için geldiği Muğla’da kalp krizi geçiren Hollandalı turist Theodoor Rams (73), Antalya'da ameliyat oldu.

Tatilde kalp krizi geçiren turist, ameliyatla sağlığına kavuştu

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- TATİL için geldiği Muğla’da kalp krizi geçiren Hollandalı turist Theodoor Rams (73), Antalya'da ameliyat oldu. Rams, kendisini hayata döndüren doktorlara teşekkür etti.
Geçen hafta, Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir otelde konakladığı sırada göğüs ağrısı başlayan Hollandalı Theodoor Rams, özel bir hastaneye başvurdu. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Rams, burada yapılan müdahaleden sonra ambulansla Antalya'daki Özel OFM Antalya Hastanesi'ne sevk edildi. Theodoor Rams, yapılan by-pass ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Sevincini eşi Marjori Knook ile paylaşan Rams, kendisini Türk doktorların hayata döndürdüğünü belirterek, ameliyat ekibine teşekkür etti.
Eşi Marjori Knook da "Türk doktorların ilgisine, hızına ve başarısına hayran kaldık. İyi ki tatil için Türkiye'yi tercih etmişiz. Eşimin sağlığına çok özen gösterdiler. Buradaki sağlık hizmetleri Hollanda'dan çok iyi. Herkese çok teşekkür ederiz" dedi.
5 KORONER ARTERİ DEĞİŞTİ
Hollandalı turistin ameliyatını gerçekleştiren kardiyoloji uzmanı Opr. Dr. Mustafa Kar, hastası Theodoor Rams'ın Türkiye'yi çok sevdiğini ve bu nedenle tatillerini burada geçirdiğini belirterek şunları söyledi:
"Hastamız, göğüs ağrısıyla doktora başvuruyor. Yapılan tetkiklerde 'akut koroner sendrom' dediğimiz ciddi bir kardiyak vaka ile karşı karşıya olduğu anlaşılıyor. Hastanemize geldiğinde hastanın tekrar laboratuvar değerlerini kontrol ettik. Kalp krizi geçirdiğini anladık. Hastamızı koroner anjiyografiye aldık. Koroner anjiyografide hastamızda çoklu damar hastalığının olduğunu gördük. Koroner arter bypass cerrahisi yaptık. Kendisinin 5 koroner arterini değiştirdik. 48 saat yoğun bakım sürecinden sonra hastamız, 5 gün kadar yataklı servisimizde tedavi gördü ve kendisini taburcu ettik."

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