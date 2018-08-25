Tatilde nüfusu 15 kat artan Karasu'da hastaneler doldu, taştı

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğrayan Karasu ilçesinde 2 günde kusma, mide bulantısı ve güneş çarpması şikayetiyle 3 bin 362 kişi hastanelere başvurdu. Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, tatilde ilçenin nüfusunun 10-15 kat arttığını, ilçede içme suyu ve gıdalardan kaynaklı bir rahatsızlık olmadığını, güneş altında ve denizde çok zaman geçirenlerin rahatsızlandığını söyledi. İstanbul, Kocaeli, Bolu, Düzce gibi civar iller ve Türkiye genelinden binlerce vatandaş, Kurban Bayramı tatili için Karasu'ya geldi. İlçede 65 bin olan nüfusun bayram tatili sürecinde 10-15 kat arttığı tahmin ediliyor. İlçede otel, pansiyon, apart ve günlük kiralık dairelerin tamamı doldu. İlçede Perşembe ve Cuma günü 3 bin 362 kişi kusma, ishal, mide bulantısı, güneş çarpması şikayetiyle ilçe devlet hastanesine başvurdu. Acil servislerde adım atacak yer kalmadı. Hastanede personel yetersiz kalınca kent merkezinden 4 doktor destek olarak ilçe hastanesinde görevlendirildi. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, "Karasu ilçesinin nüfusu resmi kayıtlara göre 65 bin olmasına rağmen 9 günlük tatil sırasında 10-15 kat arttığı resmi olmayan kaynaklara göre açıklanmaktadır. Dolayısıyla aşırı kullanılan site ve otel havuzları başta olmak üzere, aşırı sıcağa bağlı dehidratasyon vakaları ve saklama koşullarını kaybedebilen besinlerle oluşabilen gastroenterit vakaları hastanemize başvurmaktadır. Hastaların hepsi kısa süreli müşahedede tedavi edildikten sonra taburcu edilmiştir" diye yazılı açıklamada bulundu. 'NÜFUSUN 1 MİLYON KİŞİYE ÇIKAN İLÇEDE NORMAL' Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu ise, "Hastaneye başvuran vatandaşların durumu içme sularından veya gıdalardan kaynaklanan bir şey değil. Yazlıkçı geldiği zaman 3-5 saat hem güneşte, hem 3-5 saat suda kalıyor. Bu, olumsuz etkiliyor. Birden güneşe çıktığınız zaman, birden 4-5 saat suda kaldığınız zaman ya da havuzda kaldığı zaman tabi ki rahatsızlanıyorlar. 1 milyon nüfuslu yerde bin kişinin, 2 bin kişinin hastaneye gitmesi de normal diye düşünüyorum. Dün Sağlık İl Müdürümüz 6-7 saat burada kaldı. Bu konuları görüştük, yani sağlıkla ilgili sularla ilgili herhangi bir şey yok. İnsanların birden hem güneşe çıkması, hem de uzun süre suda kalmasından kaynaklanan olaylar. 4 tane pratisyen ve 1 tane uzman doktor destek geldi. Başhekimimiz de burada ayrılmadı buradan" dedi. Günlük nüfusun 700 bin ile 1 milyon arasında değiştiğini söyleyen İspiroğlu, "Karasu, Sakarya'nın turizmde ve Türkiye'ye ve dünyaya açılan kapısı konumunda. Yaz aylarında özellikle bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla çok yoğun bir sezon yaşamaktayız. 1 milyona yakın kişiyi Karasu'da ağırlamaya çalışıyoruz. Tatilcilerin burada rahat yaşamaları için, rahat tatil yapabilmeleri için, güneşlenmeleri için kumsalda elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. 24 saat esaslı çalışıyoruz. 700 ile 1 milyon arasında değişiyor nüfusumuz. Zor oluyor, özellikle marketlerde ilk günlerde gıda maddesi kalmıyor, bunun yanında fırınlarda ekmek kalmıyor. Bunun tedbirlerini tabi alıyoruz. Tatilin 9 gün olması, bir de büyük metropollere yakın olmamız, 2 saatte vatandaşımız Karasu'ya geliyor, 10 saatte 15 saatte Antalya'ya gitmek yerine. 25 bine yakın yazlık konutumuz var. İnsanlar bir de işi olduğunda ailesini, çoluk çocuğunu burada bırakıyor. Hafta içi işine gidiyor, hafta sonu tatiline geliyor. Özellikle 10 kilometre şehir merkezinde 40 kilometre de ilçe genelinde sahili var, eşsiz bir güzellikte kumsalımız var. Belki dünyanın en güzel kumsalı burada" dedi.

