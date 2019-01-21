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Tatilde okulların bakımı denetimli serbestlik yükümlülerine emanet

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 16:41 | Son Güncelleme

Bursa, Eskişehir, Çanakkale ve Balıkesir'de denetimli serbestlikten yararlananlar yarıyıl tatilinde okulların temizlik, tadilat ve boya işlerini yaparak yükümlülüklerini yerine getiriyor

Tatilde okulların bakımı denetimli serbestlik yükümlülerine emanet

Bursa, Eskişehir, Çanakkale ve Balıkesir'de denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, yarıyıl tatilinde okullarda temizlik, tadilat ve boya yapıyor.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki iş birliği kapsamında denetimli serbestlik bünyesindeki yükümlüler Bursa merkez Osmangazi ilçesi Selçukgazi Mahallesi'ndeki Selçukgazi İlkokulunda boya ve tadilat çalışması gerçekleştirdi.

Boya ve tadilat ihtiyacı giderilen okula, Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurtları Müdürlüğünce üretilen 45 takım sıra, bir ana sınıfı takımı, üç öğretmen kürsüsü ve üç sınıf dolabı sağlandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Salih Şengöz, Cumhuriyet Savcısı Musa Ayaz, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gökhan Çokgezer, Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Güler, okulu ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Başsavcı Kuş ile İl Milli Eğitim Müdürü Dülger, okulun boyama işlemine katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, yükümlülerin bu tür sosyal faaliyetlerle topluma yararlı işlerde çalıştığını belirterek, "Hem yükümlülerimizin kamuya yararlı işlerde çalışması hem de okullarımızın eksikliklerinin giderilmesi için böyle bir uygulama gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

- Eskişehir

Eskişehir'de denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan 60 yükümlü, kamu hizmeti cezalarının infazı kapsamında yarıyıl tatilinde okullarda tadilat ve boya işlerini yapıyor.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ın, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki yükümlüleri ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Adalet ve Milli Eğitim bakanlıkları iş birliğinde 2018-2019 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatilinde 60 yükümlünün, yaklaşık 3 bin 700 öğrencinin eğitim gördüğü Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde boya, tadilat ve temizlik işlerini yapacağı duyuruldu.

- Çanakkale

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesindeki Mehmet Akif Ortaokuluna gelen Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Dönmez, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve Denetimli Serbestlik İl Müdürü Erkan Çolak, çalışmaları inceleyip yükümlülerle boya yaptı.

Adalet ve Milli Eğitim bakanlıklarının planlama ve koordinasyonuyla "Okullarımız Renkleniyor Projesi" kapsamında yürütülen boya, badana ve onarım çalışmaları yarıyıl tatili boyunca sürecek.

Öte yandan, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, Çanakkale il merkezi ve 11 ilçede geçen aralık ayında denetimli serbestlik altındaki yükümlüler tarafından 121 kamu kurumunda 8 bin 474 saat ücretsiz kamu hizmeti verildi. Çalışmaların 2 bin 848 saati il merkezi ve ilçelerinde bulunan 28 okulda tamamlandı.

- Balıkesir

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya İlkokulu ve Ortaokulu, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler tarafından boyanıyor.

İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Yazar, yaptığı açıklamada, söz konusu uygulamanın Türkiye'nin her yerinde aynı anda gerçekleştirildiğini vurguladı.

Boya yapılan okulun kazan dairesi olarak kullanılan bir bölümünü spor salonuna dönüştürmeyi planladıklarını anlatan Yazar, "Bu salondan yalnız öğrenciler değil, aileler de yararlanacaktır." dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Yeniçeri ise 14 yükümlünün 20 sınıfın boya, tadilat ve temizlik işlerini yaptığını belirtti.

Yeniçeri, söz konusu projeyle yükümlülerin boş zamanlarını değerlendirmeleri, topluma yararlı olmaları, cezalarını tamamladıklarında ise rehabilite edilerek topluma entegrasyonlarının sağlanması ve hatta meslek sahibi olmalarının amaçlandığını ifade etti.

Tatilde okulların bakımı denetimli serbestlik yükümlülerine emanet

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