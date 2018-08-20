Tatilde regl olmamak için ilaç kullanmak zararlı mı?

Yaz döneminde kadınlar tatillerini regl dönemlerine göre organize etmeye çalışsa da yıl boyunca yapılan planlar adet dönemine denk gelebiliyor. Ağrı, stres gibi birçok etki ile kadınların zor günler geçirmesine neden olabilen adet dönemlerinin en çok tatil, bayram ve sınav zamanlarda ertelenmek istendiğini anlatan Anadolu Sağlık Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuri Ceydeli “Bazı ilaçlarla adeti ertelemek mümkün ancak bu erteleme adet döneminin kişiye verdiği psikolojik etkileri azaltmaz” açıklamasında bulundu.

Beklenen adet tarihinden önce bazı ilaçlar ile adet tarihinin öne çekilebildiğini ya da ötelenebildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuri Ceydeli, “Adeti geciktirmek veya erkene çekmek için ilaç kullanmadan önce mutlaka jinekolojik kontrol yapılmalı” dedi. Kadınların birbirine ilaç önermesinin yanlış olduğunu söyleyen Dr. Nuri Ceydeli, "Zamanlamayı ayarlayamamak söz konusu olduğu gibi herkes bu döngüyü değiştirmeye uygun olmayabiliyor. Doktorun bu ilaçları kullanmada bir sakınca olmadığından emin olması gerekiyor” dedi.