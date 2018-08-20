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Tatilde regl olmamak için ilaç kullanmak zararlı mı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.08.2018 14:48 | Son Güncelleme

Tatilde regl olan kadınlar ne yapmalı sorusunun cevabını arıyor. Her ne kadar tatil zamanını adet dönemine göre ayarlamaya çalışsa da bazen istenilenin dışında bir döneme denk gelebiliyor. Bu sebeple tatil döneminde adet olan kadınlar farklı çözüm yollarına başvurmaya çalışıyor. Tatilde regl olmamak için akla gelen ilk çözüm adet dönemini geciktirici ilaçlar kullanmak oluyor. Fakat uzmanlar tatilde regli dönemini değiştiren ilacın danışılmadan kullanılmaması gerektiğini söylüyor.

Tatilde regl olmamak için ilaç kullanmak zararlı mı?

Yaz döneminde kadınlar tatillerini regl dönemlerine göre organize etmeye çalışsa da yıl boyunca yapılan planlar adet dönemine denk gelebiliyor. Ağrı, stres gibi birçok etki ile kadınların zor günler geçirmesine neden olabilen adet dönemlerinin en çok tatil, bayram ve sınav zamanlarda ertelenmek istendiğini anlatan Anadolu Sağlık Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuri Ceydeli “Bazı ilaçlarla adeti ertelemek mümkün ancak bu erteleme adet döneminin kişiye verdiği psikolojik etkileri azaltmaz” açıklamasında bulundu.

Beklenen adet tarihinden önce bazı ilaçlar ile adet tarihinin öne çekilebildiğini ya da ötelenebildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuri Ceydeli, “Adeti geciktirmek veya erkene çekmek için ilaç kullanmadan önce mutlaka jinekolojik kontrol yapılmalı” dedi. Kadınların birbirine ilaç önermesinin yanlış olduğunu söyleyen Dr. Nuri Ceydeli, "Zamanlamayı ayarlayamamak söz konusu olduğu gibi herkes bu döngüyü değiştirmeye uygun olmayabiliyor. Doktorun bu ilaçları kullanmada bir sakınca olmadığından emin olması gerekiyor” dedi.

PSİKOLOJİK OLARAK POZİTİF BİR ETKİ OLMAZ

Adet ilaç ile ertelense bile vücuttaki doğal döngü hormonal olarak devam ettiği için stres açısından istenen etkiye ulaşılamadığını söyleyen Dr. Ceydeli, “Organik olarak kanamanın bir miktar azalması sağlansa da psikolojik olarak pozitif anlamda bir etki söz konusu olmayacaktır” şeklinde konuştu.

HAVUZ YERİNE DENİZE GİRİLMELİ

Var olan bir adeti tamamen durdurmanın imkânsız olduğunu belirten Dr. Ceydeli, beklenmeyen bir anda başlayan adet dönemlerinde kanamanın miktarının azaltılabileceğini söyleyerek, “Hormon ilaçlarıyla adeti 6-7 gün süren bir kadının adet kanamasını 2-3 güne düşürmek, kanamanın miktarını azaltmak mümkün olabiliyor” dedi. Tatil dönemleri için kadınları uyaran Dr. Ceydeli, “Adet kanamasının olduğu günlerde deniz, havuz, sauna, hamam gibi yerlere girilmemeli. Tatilde tamponlar kullanarak denizden faydalanılabilir ancak bu tamponlar 2 saatte bir değiştirilmeli” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Tatil regl adet

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