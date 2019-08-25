Tatildeki tercihleri okullarını güzelleştirmek oldu

GÜNAY NUH - Ardahan'daki 23 Şubat İlkokulu'nun idarecileri ve öğretmenleri, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala, öğrencilerine güzel bir eğitim ortamı hazırlamak için 18 derslikli okulun boyasını yapıp, kapıları ve dolapları onardı, duvarları resimlerle süsledi.

Kent merkezinde yer alan ve 20 öğretmenin görev yaptığı, 470 öğrencisi bulunan okulun müdürü Gürbüz Yıldız, müdür yardımcısı Kasım Akçay ve öğretmenler, öğrencilerinin temiz, düzenli ve daha güzel bir ortamda eğitime başlaması için tatilde olmalarına rağmen adeta seferber oldu.

Yıldız, Akçay ve gönüllü öğretmenler tarafından alınan malzemelerle okulda hummalı bir çalışma yapıldı.

Yaz tatilinde Ardahan'da kalan eğitimciler, okulun dış duvarından iç kısımlarına, sırasından öğrencilerin kullandığı dolabına kadar tüm bölümlerini boyayıp onardı.

Eskiyen eşyaları onaran, boyanacak alanları boyayan okul idarecileri ve öğretmenler, duvarları da resimlerle süsleyip öğrencilerine güzel bir ortam hazırladı.

Okulun müdürü Gürbüz Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi gönüllü öğretmenlerden oluşan bir ekip oluşturup, bu işi birlikte severek yaptıklarını söyledi.