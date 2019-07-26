HABER

Tatilden dönen aile kaza yaptı: anne öldü, çocukları ve eşi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 12:41 | Son Güncelleme

Karaman’da tatilden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin çekiciye arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, anne hayatını kaybetti, 2 çocuğu ve eşi yaralandı.Kaza, saat 08.15 sıralarında Karaman-Konya karayolunun 35.

Tatilden dönen aile kaza yaptı: anne öldü, çocukları ve eşi yaralandı

Karaman’da tatilden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin çekiciye arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, anne hayatını kaybetti, 2 çocuğu ve eşi yaralandı.
Kaza, saat 08.15 sıralarında Karaman-Konya karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Güven C. (34) yönetimindeki 34 BGD 467 plakalı otomobil, Ferdi M.’nin kullandığı 42 GY 751 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil ardından mısır tarlasına girdi. Kazada otomobil sürücüsünün eşi Tuba Coşkun olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile çocukları Rüzgar C. (6) ve Yağmur C. (1) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza yapan ailenin, tatil için gittikleri Muğla’dan Mersin’e döndükleri öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tatilden dönen aile kaza yaptı: anne öldü, çocukları ve eşi yaralandı

Tatilden dönen aile kaza yaptı: anne öldü, çocukları ve eşi yaralandı

Tatilden dönen aile kaza yaptı: anne öldü, çocukları ve eşi yaralandı

Gözyaşlarıyla izledi: 'Bugün benim bayramım' dediGözyaşlarıyla izledi: 'Bugün benim bayramım' dedi
Honduras’ta 54 kişi Dang hummasından öldüHonduras’ta 54 kişi Dang hummasından öldü
Karaük’te 52 tekstil işçisi zehirlenme şüphesi ile hastanelere kaldırıldıKaraük’te 52 tekstil işçisi zehirlenme şüphesi ile hastanelere kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

İran balistik füze denemesi yaptı

İran balistik füze denemesi yaptı

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Turistler Konyaaltı'na akın etti

Turistler Konyaaltı'na akın etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.