HABER

Tatilden dönüşler başladı, İstanbul yolu kilitlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 22:34 | Son Güncelleme

Bayram tatiline çıkan ve dönüşü tatilin son gününe bırakmayıp, erken yollara çıkan tatilciler yolları kilitledi. Tekirdağ-İstanbul yolunda şehir içinde uzun kuyruklar oluştu.

Tatilden dönüşler başladı, İstanbul yolu kilitlendi

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip, tatile çıkan bazı tatilcilerin dönüşü başladı. Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’ndeki illerle diğer merkezlere dönüşe geçenlerin oluşturduğu yoğunluk karayollarının bazı kesimlerinde yine çileye döndü. Tekirdağ-İstanbul yolu erken dönüş yapan tatilcilerin uzun kuyruklarıyla yolları kilitledi.

TRAFİK KUYRUĞU KİLOMETRELERCE UZADI

Özellikle şehir merkezine girişte uzun kuyrukların oluştuğu gözlemlenirken, şehir içindeki araçların da tatilcilere karışmasıyla trafik kuyruğu kilometrelerce uzadı.

Tekirdağ şehir merkezinde trafik felç olurken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri ise yollarda denetimler yaparak trafiği rahatlatmaya çalışıyor.

PARTNERTer kokusu nasıl giderilir?Ter kokusu nasıl giderilir?
Cuma namazı saat kaçta? 24 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleriCuma namazı saat kaçta? 24 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri
Cuma mesajları resimli 2018 - Sevdikleriniz için en güzel, yeni, kısa, anlamlı Cuma mesajlarıCuma mesajları resimli 2018 - Sevdikleriniz için en güzel, yeni, kısa, anlamlı Cuma mesajları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayram bayram tatili Bayram tatili dönüşü trafik istanbul trafik

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye destek veren Çin'den ABD'ye misilleme

Türkiye'ye destek veren Çin'den ABD'ye misilleme

Trump kendi ülkesini tehdit etti! 'Eğer azledilirsem...'

Trump kendi ülkesini tehdit etti! 'Eğer azledilirsem...'

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Çim biçen kadına şortunu indiren adamın iğrenç tacizi kameraya yansıdı

Çim biçen kadına şortunu indiren adamın iğrenç tacizi kameraya yansıdı

Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank

Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Resimli Cuma mesajları 2018 - 24 Ağustos Cuma günü için en anlamlı resimli Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları 2018 - 24 Ağustos Cuma günü için en anlamlı resimli Cuma mesajları

Cuma namazı saat kaçta? 24 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 24 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları resimli 2018 - Sevdikleriniz için en güzel, yeni, kısa, anlamlı Cuma mesajları

Cuma mesajları resimli 2018 - Sevdikleriniz için en güzel, yeni, kısa, anlamlı Cuma mesajları

Uşak’ta silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Uşak’ta silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Kenan Sofuoğlu, Formulaz Tahta Araba Şenliği sırasında hafif yaralandı

Kenan Sofuoğlu, Formulaz Tahta Araba Şenliği sırasında hafif yaralandı

Fethiye-Antalya yolunda otobüs yoldan çıktı! Çok sayıda yaralı var

Fethiye-Antalya yolunda otobüs yoldan çıktı! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.