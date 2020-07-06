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Tatile çıkan Emina Jahovic bikinili pozunu paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 21:33 | Son Güncelleme

Mustafa Sandal ise 2018 yılında boşanan Sırp şarkıcı Emina Jahovic oğullarıyla birlikte tatile çıktı. Bikinili pozunu sosyal medyadan paylaşan ünlü şarkıcı Jahovic fit vücuduyla dikkat çekti. Emina Jahovic yeni albümü için de hazır olduğunu belirtti.

Tatile çıkan Emina Jahovic bikinili pozunu paylaştı

38 yaşındaki Sırp şarkıcı Emina Jahovic, oğulları Yaman ve Yavuz ile tatile çıktı. Güneş ve denizin tadını çıkaran güzel şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

FİT GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

İInstagram hesabında 611 bin takipçisi olan Emina Jahovic, bikinili pozunu takipçileriyle paylaştı. Güzelliğiyle dudak uçuklatan Sırp şarkıcının fit görüntüsü ise dikkat çekti. Emina'nın paylaşımına on binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Jahovic paylaşımına "Handel, Bach, Muddy Waters, flamenko gibi şeyleri bir araya getirmek isterdim. Eğer böyle bir tını duyabilseydim mutlu olurdum" notunu düştü ve yeni albümü hakkında da bilgi verdi.

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