Tatile diye nikah masasına

Almanya'da çoğu göçmen kökenli birçok genç kız tatil için gittikleri memleketlerinde aileleri tarafından kendi iradeleri dışında evlendiriliyor. Evliliğe zorlanan genç kızların büyük bölümü ise öğrenci.

Berlin Friedrichshain-Kreuzberg Belediyesi Kadınlar Sorumlusu Petra Koch-Knöbel, her yaz tatili sonrasında tatile gidip, dönemeyen göçmen kız öğrencilerin olduğunu belirtirken, kadın hakları örgütü Terre des Femmes uzmanı Myria Böhmecke tatillerde istem dışı evliliğe zorlanan genç kızların sayısındaki artışa dikkat çekti.

Berlin'de pek çok genç kızın tatilde evlendirilme riskiyle karşı karşıya bulunduğuna işaret eden Böhmecke, tatil öncesi zoraki evliliklere yönelik danışmanlık hizmeti veren birimlere yapılan başvurularda gözle görülür bir artışın olduğunu vurguladı.

İkinci ve üçüncü kuşak göçmenlerde de var

Sorunun salt dini aidiyetle ilişkilendirilemeyeceğini vurgulayan Böhmecke, ailelerdeki katı ataerkil tutumun da bunda rol oynadığını söyledi. Terre des Femmes uzmanı, Müslümanların yanında Yahudi, Yezidi veya Hristiyan inancına sahip olan ailelerin de bu durumda olabildiklerini sözlerine ekledi.