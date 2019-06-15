HABER

Tatile diye nikah masasına

15.06.2019 17:41 | Son Güncelleme

Almanya'da göçmen kökenli birçok genç kız, tatile gittiklerini düşünerek çıktıkları memleket ziyaretinde zorla evlendiriliyor.

Tatile diye nikah masasına

Almanya'da çoğu göçmen kökenli birçok genç kız tatil için gittikleri memleketlerinde aileleri tarafından kendi iradeleri dışında evlendiriliyor. Evliliğe zorlanan genç kızların büyük bölümü ise öğrenci.

Berlin Friedrichshain-Kreuzberg Belediyesi Kadınlar Sorumlusu Petra Koch-Knöbel, her yaz tatili sonrasında tatile gidip, dönemeyen göçmen kız öğrencilerin olduğunu belirtirken, kadın hakları örgütü Terre des Femmes uzmanı Myria Böhmecke tatillerde istem dışı evliliğe zorlanan genç kızların sayısındaki artışa dikkat çekti.

Berlin'de pek çok genç kızın tatilde evlendirilme riskiyle karşı karşıya bulunduğuna işaret eden Böhmecke, tatil öncesi zoraki evliliklere yönelik danışmanlık hizmeti veren birimlere yapılan başvurularda gözle görülür bir artışın olduğunu vurguladı.

İkinci ve üçüncü kuşak göçmenlerde de var

Sorunun salt dini aidiyetle ilişkilendirilemeyeceğini vurgulayan Böhmecke, ailelerdeki katı ataerkil tutumun da bunda rol oynadığını söyledi. Terre des Femmes uzmanı, Müslümanların yanında Yahudi, Yezidi veya Hristiyan inancına sahip olan ailelerin de bu durumda olabildiklerini sözlerine ekledi.

Durumun sadece Berlin'de değil Almanya genelinde görüldüğünü belirten Böhmecke, ikinci ve üçüncü kuşak göçmen ailelerinde de rastlanıldığını kaydetti.

Kesin rakam bilinmiyor

Zorla evlendirilen genç kızların sayısı tam olarak bilinmese de 2017'de 16-21 yaşları arasında çoğunluğu Arap ve Türkiye kökenli 570 genç kız yaz tatiline gittiklerinde zorla evlendirilecekleri endişesiyle Berlin'deki danışma merkezlerine başvurdu.

Bu merkezlere yapılan müracaatları ve daha sonraki gelişmeleri değerlendiren uzmanlar, başvuruda bulunan 117 genç kızın evlendirildiğini, bu evliliklerden 92'sinin önceden somut olarak planlandığını belirlerken, 113 genç kızın tatilde aileleri tarafından evlendirilebilecekleri korkusuyla başvurduğunu tespit ettiler.

Rakamların daha yüksek olduğu tahmin ediliyor

Berlin Friedrichshain-Kreuzberg Belediyesi Kadınlar Sorumlusu Petra Koch-Knöbel bunların kayıt altına alınabilen rakamlar olduğunu, kendilerine yansımayanlarla sayının çok daha fazla olduğundan yola çıktıklarını ifade etti.

Almanya çapındaki en son araştırma 2008 yılına ait. Federal Aile Bakanlığı tarafından yapılan bu araştırmada 3 bin 500 civarındaki danışma hizmeti mercek altına alındı. Buna göre danışma hizmetlerinin 1771'inin evlilikten önce, 937'sinin ise sonra gerçekleştiği belirlendi.

Kadın hakları savunma örgütü Terre des Femmes, sorunun gittikçe büyüdüğüne işaret ederek, güncel bir araştırmanın yapılmasının gerekli olduğuna dikkat çekiyor.

DPA/TY,BW

©Deutsche Welle Türkçe

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Çocuk programları çocuklara ne kadar uygun?Çocuk programları çocuklara ne kadar uygun?
Adil Demirci'nin yurt dışı yasağı kaldırıldıAdil Demirci'nin yurt dışı yasağı kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Tek kelimeyle vahşet! Eğer bu iddia doğruysa...

Tek kelimeyle vahşet! Eğer bu iddia doğruysa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'dan 'pes' dedirten Cemal Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan'dan 'pes' dedirten Cemal Kaşıkçı açıklaması

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

İsrailli Bakan'dan Türkiye karşıtı çağrı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD bölgeyi terk etmeli

'ABD bölgeyi terk etmeli!'

BM'den ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama

Gerilim tırmanıyor! ABD ve BM'den açıklama

Suudi Bakan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya destek talebi

Suudi Bakan'dan skandal talep!

Trump: Saldırıyı İran yaptı, Umman Boğazı kapanmayacak

Trump: Saldırıyı İran yaptı, Umman Boğazı kapanmayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.