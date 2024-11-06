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Tatile doyamadı! Burcu Özberk'in balkondaki bornozlu pozları mest etti! 'Ah' notuyla paylaştı beğeni yağdı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
06.11.2024 12:37
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Bir süredir ekranlarda olmayan ve ülke ülke gezen ünlü oyuncu Burcu Özberk'in Fransa tatilinden yaptığı son paylaşımına beğeni yağdı. Balkondaki bornozlu pozlarını görenler hayran kaldı.

Tatile doyamadı! Burcu Özberk'in balkondaki bornozlu pozları mest etti! 'Ah' notuyla paylaştı beğeni yağdı...

Güneşin Kızları, Afili Aşk, Çocukluk, Aşk Mantık İntikam, Kraliçe ve Ruhun Duymaz gibi birçok başarılı projede yer alan Burcu Özberk, kendine has güzelliğiyle hayran bırakan ünlü isimlerden biri. Bir süredir ekranlarda devam eden projesi olmayan ünlü güzel şu sıralar ülke ülke dolaşıp tatilin tadını çıkarıyor.

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BORNOZLU POZLARINI 'AH' NOTUYLA PAYLAŞTI!

Sosyal medyada tatil pozlarını sık sık paylaşan Özberk, Fransa'daki tatil fotoğraflarını yayınladı. Beyaz bornozuyla balkonda poz veren ünlü oyuncu güzelliğiyle herkesi mest etti. Beğeni ve yorum yağan fotoğraflarını 'Ah' notuyla paylaştı. Güzel oyuncuya takipçileri "Nazar boncuğu atmayayım da napayım şimdi?" , "Her paylaşımın beni öldürmeye teşebbüs" yorumlarının yanı sıra bazı takipçileri de 'Ne kadar para varmış sende gez gez bitmedi" yorumlarını yaptı.

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Burcu Özberk
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