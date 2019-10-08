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Tatile geldiği Dikili'de sporla temizlik yaparak 21 torba çöp topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 12:44 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Dikili ilçesine tatil için gelen öğretim üyesi Doç.

Tatile geldiği Dikili'de sporla temizlik yaparak 21 torba çöp topladı

Oben ULU/DİKİLİ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesine tatil için gelen öğretim üyesi Doç. Dr. Meriç Lütfi Avsever, sporla temizlik olarak bilinen 'Plogging' etkinliği kapsamında, 1 hafta boyunca bölgeden 21 büyük poşet çöp topladı.
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meriç Lütfi Avsever, tatil için Dikili'ye geldi. Kırsal Bademli Mahallesi'nde dinlenen Avsever, sporla temizlik olarak bilinen 'Plogging' etkinliği kapsamında, Hayıtlı Koyu ile çevresindeki ormanlık alana atılan çöpleri topladı. 1 haftalık çalışmada 21 büyük poşet çöp toplayan Avsever, bu sporu özellikle koşu ya da yürüyüş yapan insanlara tavsiye eden ettiğini belirtti. Avsever, "Yürürken ya da koşarken plogging de yaparsanız daha fazla kalori harcarsınız. Ayrıca eğil, kalk ve uzan gibi hareketler yaptığınız için eklemlerinizi de çalıştırmış olursunuz. Her yürüyüşe çıktığınızda bir poşet çöp toplasanız, yaşadığınız şehir ve doğa da her geçen yıl daha temiz olur. Sporu bitirdiğinizde aldığınız haz da katlanarak artar. Ben bunu ilk yaptığımda, spor bitiminde yanımda 2 büyük poşet çöpe baktım. O an başkalaştığımı, dünya insanı olduğumu hissettim. Başımı çevirdiğimde ise ağaçlar deniz, toprak bir sevgili gibi gülümsedi bana. Oysa ki o ormanda çok yürümüş, o denizde çok yüzmüştüm ama bu gülümsemeyi görmemiştim" dedi.

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Tatile geldiği Dikili'de sporla temizlik yaparak 21 torba çöp topladıTatile geldiği Dikili'de sporla temizlik yaparak 21 torba çöp topladıTatile geldiği Dikili'de sporla temizlik yaparak 21 torba çöp topladı

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