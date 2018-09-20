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Tatile geldiği köyünde, hayat kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 16:18 | Son Güncelleme

İstanbul'dan memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine tatile gelen imam Muharrem Ay, köyü Kızılkese'de bir evde çıkan ve 5 eve daha sıçrayan yangını ilk fark eden ve müdahalede bulunan kişi oldu - Evi yanan yaşlı kadını dumanların arasından çıkaran Ay, camiden anons yaparak, yangının köyün tamamını sarmasını önledi - İmam Ay: "Gülüfan Çalışkan teyzemizi omuzumda taşıyarak dışarı çıkardım. Daha sonra camiden köylülere yangın olduğu anonsu yaptım. Ardından Durağan, Boyabat ve Samsun itfaiyesinden yardım istedim"

İstanbul'dan memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine tatile gelen imam Muharrem Ay, köyü Kızılkese'de çıkan 6 ev ve bir ambarın kullanılamaz hale geldiği yangında hem hayat kurtardı, hem de yangına zaman kaybetmeden müdahale edilmesini sağladı.

İstanbul'da bir camide imam olarak görevi yapan Muharrem Ay, geçtiğimiz hafta memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Kızılkese köyüne tatile geldi. Köyündeki evinden sabah erken saatlerde köy konağına yürüyerek giden Ay, 74 yaşındaki Gülüfan Çalışkan'a ait tek katlı ahşap evin bacasının yandığını fark etti.

Bir anda alevlerin tüm evi sarması üzerine kapıyı kırarak içeri giren Ay, Gülüfan Çalışkan'ı omzuna alarak dışarı çıkardı. Ardından caminin minaresine çıkan Ay, yangın olduğunu anons ederek köy halkını yardıma çağırdı. Altı ahşap ev, köy konağı ve elektrik trafosu ile bir ambara sıçrayan yangın köylülerin ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

İmam Muharrem Ay, AA muhabirine, sabah köy konağına gittiği esnada Gülüfan Çalışkan'ın evinin bacasının yandığını gördüğünü söyledi.

Yangının bir anda tüm evi sardığını ifade eden Ay, şunları kaydetti:

"Gülüfan Çalışkan teyzemizi omzumda taşıyarak dışarı çıkardım. Daha sonra camiden köylülere yangın olduğu anonsu yaptım. Ardından Durağan, Boyabat ve Samsun itfaiyesinden yardım istedim. İtfaiye ekipleri gelene kadar biz, köydeki tanker ve evlerden getirdiğimiz kovalarla yangını kontrol etmeye çalıştık. Ama ahşap evler yan yana olunca 6 evin yanmasına engel olamadık. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede gelmesiyle yangının tüm köyü sarmasını engellemiş olduk."

Gülüfan Çalışkan ise sabah erkenden kalkıp sobayı yaktığını ve daha sonra uyuduğunu anlatarak, "Yangın çıkmış ben uyuyordum, birisi beni gelip omuzuna alarak evin dışına çıkardı. 50 yıldır bu evde yaşıyordum. Tüm birikimim yangınla birlikte kül oldu gitti." diye konuştu.

- "Köyde 6 yıl önce 24 ahşap ev daha yanmıştı"

Köy muhtarı Ramazan Karataş ise yangında 6 ev ve bir ambarın kullanılamaz hale geldiğini, köy konağının zarar gördüğünü, elektrik trafosunun da yandığını belirterek, "Köyde 6 yıl önce de yangın çıkmış ve 24 ahşap ev yanmıştı. Bu yangını ucuz atlattık." ifadesinde bulundu.

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis de devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu dile getirdi.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından hasar tespit çalışmasına başlayacaklarına işaret eden Edis, "En büyük şansımız can kaybının yaşanmamasıdır. Köyde geçmiş yıllarda da yangın olmuş ve devletimiz vatandaşımızın ihtiyacını tespit edip karşılamıştı, yine aynı şekilde gerekeni yaparız." dedi.

Tatile geldiği köyünde, hayat kurtardı

- İstanbul'dan memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine tatile gelen imam Muharrem Ay, köyü Kızılkese'de bir evde çıkan ve 5 eve daha sıçrayan yangını ilk fark eden ve müdahalede bulunan kişi oldu - Evi yanan yaşlı kadını dumanların arasından çıkaran Ay, c

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Samsun'da köyde yangın

Samsun'da köyde yangın
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Samsun'da köyde yangın

Samsun'da köyde yangın
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Samsun'da köyde yangın

Samsun'da köyde yangın
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Samsun'da köyde yangın

Samsun'da köyde yangın
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Samsun'da köyde yangın

Samsun'da köyde yangın
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Samsun'da köyde yangın

Samsun'da köyde yangın
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