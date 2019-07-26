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Tatile geldiği köyünde kene ısırmasıyla öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 11:10 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde tatil için geldiği köyünde kene ısıran Mustafa Korun (86), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

SİVAS, (DHA) -SİVAS'ın Suşehri ilçesinde tatil için geldiği köyünde kene ısıran Mustafa Korun (86), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul'da yaşayan Mustafa Korun, tatil için memleketi Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Akçaağıl köyüne geldi. Bir süre önce kene tarafından ısırılan Korun, önceki gün evinde rahatsızlandı. Yakınları tarafından baş ağrısı, yüksek ateş ve bulantı şikayetleriyle Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürülen Korun, ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan Mustafa Korun, bu sabah yaşamını yitirdi.

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