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Tatile geldiği memleketinde kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 14:36 | Son Güncelleme

KONYA'nın Kulu ilçesinde otomobilin bariyere çarpmasıyla meydana gelen kazada yaralanan Yunus Arıkan (36), tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam savaşını kaybetti. Norveç'te yaşayan Arıkan'ın, yaz tatili için memleketi Kulu'ya geldiği belirtildi.

Tatile geldiği memleketinde kazada öldü

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- KONYA'nın Kulu ilçesinde otomobilin bariyere çarpmasıyla meydana gelen kazada yaralanan Yunus Arıkan (36), tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam savaşını kaybetti. Norveç'te yaşayan Arıkan'ın, yaz tatili için memleketi Kulu'ya geldiği belirtildi.
Kaza, 25 Ağustos Perşembe günü Kulu ilçesi Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. 2 çocuk babası Yunus Arıkan yönetimindeki 34 BGK 645 plakalı otomobilin ön camına, iddiaya göre bir cisim isabet etti. Arıkan'ın kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada Yunus Arıkan ile yanındaki annesi Nuriye Arıkan yaralandı. Yaralılardan Yusuf Arıkan, Ankara Şehir Hastanesi'ne, Nuriye Arıkan da Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Nuriye Arıkan tedavisinin ardından taburcu edildi. Yusuf Arıkan ise kazadan 5 gün sonra, bugün yaşam savaşını kaybetti.
Yusuf Arıkan’ın cenazesinin, bugün Ömeranlı Mahallesi’nde defnedileceği belirtildi.

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