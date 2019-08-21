Tatile gelen iki kuzenin park halindeki araçları yandı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'ya tatile gelen kuzenlerin arka arkaya park ettikleri otomobilleri, henüz bilinmeyen nedenle yandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde meydana geldi. Isparta'dan Antalya'ya aileleriyle tatile gelen kuzenler Hasan Manc ve Ömer Sağlam, araçlarını Gençlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerine park ettİ. 2 aile konaklayacakları otele doğru yürürken, Hasan Manc'a ait 07 BYJ 20 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, yanan otomobilin önünde park halinde olan Ömer Sağlam'a ait 32 HN 837 plakalı otomobile de sıçradı. Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Durumdan habersiz yürümeye devam eden aile, itfaiye aracının gittiği yöne bakınca kendi otomobillerinin yandığını gördü. Aile üyeleri koşarak olay yerine gelirken itfaiye ekipleri, alevleri yarım saatte kontrol altına aldı.

Park yerindeki palmiye ağacının da yandığı olay sırasında Manc ve Sağlam'ın çocukları uzun süre gözyaşı döktü.

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