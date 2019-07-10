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Tatile giden komşusunun güvercinlerini beslerken, damdan düşerek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 11:25 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de Şevki Tatlı (35), tatile giden komşusunun emanet ettiği güvercinleri, evin damında beslerken dengesini kaybedip, beton zemine düşerek öldü.

Tatile giden komşusunun güvercinlerini beslerken, damdan düşerek öldü

Yasin DALKILIÇ- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de Şevki Tatlı (35), tatile giden komşusunun emanet ettiği güvercinleri, evin damında beslerken dengesini kaybedip, beton zemine düşerek öldü.
Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Karacaoğlu Mahallesi, Doğan Çıkmazı sokakta meydana geldi. Ahmet Yıldız, tatile giderken, evinin anahtarını yan komşusu Şevki Tatlı'ya verip, bahçesindeki tavuk ve güvercinlere bakmasını istedi. Şevki Tatlı, sabah bahçedeki tavukları besledikten sonra evin damına çıkarak, burada bulunan güvercinlere yem vermek istedi. Damda güvercinlere yem verirken dengesini kaybeden Tatlı, yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. Yerde Şevki Tatlı'yı hareketsiz gören komşuları, 112 Acil Servis'e haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Tatlı'nın öldüğü belirlendi. Tatlı'nın cesedi, yapılan incelemeden sonra Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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