Tatile giderken çantaya koyulması gereken teknolojik ürünler!

Uçsuz bucaksız koylarda şehir hayatının tüm stresini atmayı planlıyor olsanız da sosyal medya iletişimi, online alışveriş ya da bankacılık işlemlerinin tüm hızıyla devam etmesine engel olmak mümkün değil. Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre Türklerin tatilde en çok fotoğraf paylaşan ikinci millet olması ve tatil sırasında mobil cihazları tamamen kapatanların oranının sadece yüzde 11 olması akıllı teknolojilerin hayatın her alanında yaygınlaştığının göstergesi.

İşte tatilde yanınıza almanız gereken o teknolojik ürünler...

Taşınabilir Powerbank

Teknolojinin ulaştığı noktada pek çok işlemin mobil cihazlar üzerinden yapılması adaptör ve kablolara bağlı bir yaşantıyı doğurmuştu ki Powerbank’lar imdadımıza yetişti. Her türlü akıllı cep telefonunu, akıllı saat, adım sayar, diz üstü bilgisayar, tablet ile kameraları şarj edebilen cihazlar, taşınabilirliği ve ekonomik olmalarıyla oldukça avantajlıdır. Powerbank’larda en önemli nokta batarya kapasitesi ve hızlı şarj teknolojisidir.

Gürültü Önleyici Kulaklık

Gürültü önleyici (noise-cancelling) kulaklıklar, gürültü kirliliği konusunda tüketicinin imdadına yetişiyor; huzurlu ve keyifli bir seyahat deneyimi yaşamak isteyenlerin öncelikle tercih ettiği tatil dostu ürün oluyor.