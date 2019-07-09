Mynet Trend

Tatile giderken çantaya koyulması gereken teknolojik ürünler!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 09.07.2019 11:52 | Son Güncelleme

Seyahatlerinizde ve tatil için gittiğiniz her yerde yanınızda bulundurmanız gereken en önemli teknolojik ürünleri sizler için derledik. Aman, çantanıza bunları koymayı unutmayın!

Tatile giderken çantaya koyulması gereken teknolojik ürünler!

Uçsuz bucaksız koylarda şehir hayatının tüm stresini atmayı planlıyor olsanız da sosyal medya iletişimi, online alışveriş ya da bankacılık işlemlerinin tüm hızıyla devam etmesine engel olmak mümkün değil. Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre Türklerin tatilde en çok fotoğraf paylaşan ikinci millet olması ve tatil sırasında mobil cihazları tamamen kapatanların oranının sadece yüzde 11 olması akıllı teknolojilerin hayatın her alanında yaygınlaştığının göstergesi.

İşte tatilde yanınıza almanız gereken o teknolojik ürünler...

Taşınabilir Powerbank

1562657701_Anker_PowerCore_Speed_20000_mAh_PD_Ta____nabilir___arj_Cihaz___min__1_

Teknolojinin ulaştığı noktada pek çok işlemin mobil cihazlar üzerinden yapılması adaptör ve kablolara bağlı bir yaşantıyı doğurmuştu ki Powerbank’lar imdadımıza yetişti. Her türlü akıllı cep telefonunu, akıllı saat, adım sayar, diz üstü bilgisayar, tablet ile kameraları şarj edebilen cihazlar, taşınabilirliği ve ekonomik olmalarıyla oldukça avantajlıdır. Powerbank’larda en önemli nokta batarya kapasitesi ve hızlı şarj teknolojisidir.

Gürültü Önleyici Kulaklık

1562657713_Anker_Soundcore_Space_NC__2__min

Gürültü önleyici (noise-cancelling) kulaklıklar, gürültü kirliliği konusunda tüketicinin imdadına yetişiyor; huzurlu ve keyifli bir seyahat deneyimi yaşamak isteyenlerin öncelikle tercih ettiği tatil dostu ürün oluyor.

Araç İçi Güvenlik Kamerası

1562657713_Anker_Roav_Dashcam_C1_min

Sosyal medyada paylaşılan yol hikâyelerinin kahramanı araç içi kameralar, yol güvenliği için de ihtiyaç halini aldı. Uzun süren tatil yolculuğunuzda güvenliğiniz için aracınızda araç içi kamera bulundurmalısınız.

Araç Şarjı ve Araç Bulucu

1562657711_Anker_Roav_Smartcharge_F2_Ak__ll___Ara___Bulucu_Bluetooth_H__zl___Ara_____arj__

Yabancısı olduğunuz bir yerde tatil sırasında aracın yerini bulamamanız tatil keyfinize gölge düşebilir.

Akıllı Taşınabilir Projeksiyon Cihazı

1562657711_Anker_Nebula_Capsule

Tatil dışı kültür sanat etkinliklerine vakit ayırmak, özellikle de en az 1 saatlik filmleri seyretmek mümkün olmayabiliyor.

Kablosuz Bluetooth Kulaklık

1562657728_Anker_Liberty_Air

Doğayı keşfe çıktığınızda müzik keyfini de kesintiye uğratmamak için tatile çıkmadan önce seyahat çantanıza Bluetooth kulaklık koymayı unutmamalısınız. İnsan kulağının işitme sınırının ötesinde sesteki ses yüksekliği işitme hasarına yol açabilir. Kablosuz kulaklıklar bu noktada büyük avantaj sunuyor.

Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

1562657725_Anker_Soundcore_Flare_Bluetooth_Hoparl__r

Tatil köyünde, sahilde ve benzer dış mekânlarda kullanabileceğiniz taşınabilir hoparlörler, müzik dinleme sürecinin kesintisiz devam etmesini mümkün kılıyor.

Araç İçi Şarj Cihazı

1562657707_Anker_PowerDrive__2_42W_QuickCharge_3.0_H__zl___Ara_____arj_Cihaz__

Şehirlerarası tatil yolcuğunda özellikle navigasyon uygulamasını kullanıyor ya da online dijital müzik platformlarından müzik dinliyorsanız mobil cihazların pil durumu sıkıntı yaratabilir. Bu gibi durumlarda araç şarj cihazı varsa telefonunuzun ve tabletinizin bataryası dert olmaktan çıkar.

USB Dönüştürücü Kablo

1562657727_Anker_USB___C___Lightning

Hem USB bağlantısı sağlayarak görüntü aktarımı yapmak hem de cihazınızı şarj edebilmek kablo karmaşası olmadan da mümkün. Tatilde ölümsüzleştirdiğiniz anları başkasına aktarabilmek ve bunu yaparken şarj sorunu yaşamamak için USB-C - Lightning kablosu edinmelisiniz.

Akıllı Baskül

1562657729_Anker_Eufy_BodySense_Ak__ll___Bluetooth_Tart____Bask__l___V__cut_Ya_____l__er

Havuz, deniz, gezilecek yerler derken ara öğünleri unutabilir veya “denizde yüzmek acıktırır” efsanesi gerçeğe dönüşüp kilo alabilirsiniz. Sağlığınız için kontrolü elden bırakmamalısınız.

Gören telefonuna sarıldı! Temmuz ayında şaşırtan manzaraGören telefonuna sarıldı! Temmuz ayında şaşırtan manzara
Rus cosplay festivalinden kameralara yansıyanlar hayran bıraktı!Rus cosplay festivalinden kameralara yansıyanlar hayran bıraktı!
Bu dünyada onlarla birlikte yaşıyoruz!Bu dünyada onlarla birlikte yaşıyoruz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler Tatil teknolojik ürünler bavul hazırlama tatilde olmazsa olmazlar

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyanın en zenginine ait yat Datça'da

Dünyanın en zenginine ait yat Datça'da

Nişanlısını da kandırmış! 'Ben binbaşıyım' deyip...

Nişanlısını da kandırmış! 'Ben binbaşıyım' deyip...

Cinsel ilişkiye giren çift balkondan yere düştü!

Cinsel ilişkiye giren çift balkondan yere düştü!

Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

32 yıl önce nesli tükendi! Son ses kaydı ortaya çıktı

32 yıl önce nesli tükendi! Son ses kaydı ortaya çıktı

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Evinin kameralarına yansıyan görüntü karşısında nutku tutuldu!

Evinin kameralarına yansıyan görüntü karşısında nutku tutuldu!

Şiddetli baş ağrısının nedeni herkesi şaşkına çevirdi!

Şiddetli baş ağrısının nedeni herkesi şaşkına çevirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus Starcon, 2019 cosplay festivalinden kameralara yansıyanlar!

Rus cosplay festivalinden kameralara yansıyanlar hayran bıraktı!

Bu dünyada onlarla birlikte yaşıyoruz!

Bu dünyada onlarla birlikte yaşıyoruz!

Eve geldi ve tavanında bununla karşılaştı!

Uzaylı bir yaratık gibi! Eve gelince gördüğü şey şoke etti

44 çocuğu var! Hayatı sizi hayrete düşürecek

44 çocuğu var! Hayatı sizi hayrete düşürecek

Yol kenarında bulunan turuncu kuşun kimliği belli oldu!

Yeni bir tür sandılar meğer gerçek çok başkaymış!

Bu tırnaklar gerçek! Daha kötüsünü biz görmedik ya siz?

Bu tırnaklar gerçek! Daha kötüsünü biz görmedik ya siz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.