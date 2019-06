Tatile giren öğrencilere tavsiyeler

"Başarının tarifi yüksek not olmamalı" Ebeveynlerin, çocuklarla daha fazla iletişim içinde olmaları gerektiğini belirten Ilıcak, "Bazı öğrenciler bütün yıl çalışıp iyi notlar almanın rahatlığıyla tatili dört gözle beklerken bazıları için düşük notların aileye bildirilmesi sıkıntı kaynağı olabiliyor. Çocuklar maalesef anne babalarından gelecek tepkileri kestiremeyip, cezalardan ürküp hatalı ve üzücü yollara başvurabiliyor. Karnesinde oynamalar yapan ya da ailesinden korkup intihara giden öğrencilerin öykülerine tanık oluyoruz. Bütün bu kötü olayların önüne geçebilmek için ebeveynler sadece notlara odaklanmak yerine genel olarak çocuklarının gelişimini, öğrenmesini takip edip, onları desteklemeli. Sadece yıl sonunda karneye bakıp öğüt ya da ceza veren ebeveynlerden ziyade yıl içinde çocuğuyla iletişim içinde olan ve onun ihtiyaçlarına yanıt veren ebeveynlerden olmaya özen gösterilmeli” diye konuştu.

"Kitap okuma alışkanlığı kazanmalılar"

Öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmesi gerektiğine dikkat çeken Ilıcak, “Alınan karneler öğrencilerin bir dönem boyunca okul yaşantılarında gösterdikleri performansın değerlendirilmesi olacaktır. Tatiller, dinlenmeyi hak ettiğimiz dönemlerdir. Bütün bir dönemin yorgunluğunu tatillerde atmak en büyük hakkınızdır. Ancak unutmayınız ki dinlenmek sadece boşa vakit geçirmek demek değildir. Aslında her gün ve her an yaptığımız işi değiştirerek de dinlenebiliriz. Bunun için tatil süresince sizi dinlendirecek ve eğlendirecek aktivitelerin yanı sıra zayıf olduğunuz konularda kendinizi takviye etmelisiniz. En önemlisi kitap okuma alışkanlığını edinmenin yollarını aramalısınız. Çünkü okumak, problemlerin ve sıkıntıların kaynağını kurutur" ifadelerini kullandı.

"Maddelerin olumsuz etkilerinden söz edin"

Ilıcak, ayrıca velilere de seslenerek şunları söyledi:

"Karneler çocuklarınızın nasıl bir insan olduğunu değil, onların okul derslerindeki durumlarının nasıl olduğunu ortaya koyan belgelerdir. Bu bilinçle çocuklarınızın karnelerini değerlendirirken onların kişiliklerini zedeleyici, öz güvenlerini yitirmelerine yol açıcı suçlamalardan kaçınınız. Çocuklarınızın başarısızlığını problem yapmayın, başarılarını da abartmayın. Karnenin bir sonuç olduğunu unutmayın. Unutmayın; herhangi bir maddeye bağımlılık, bir başkasının kullanımını kolaylaştırır. Onu dinleyin. Eğer sizinle konuşmak istediği sırada bir işle meşgulseniz işinize ara verin, göz kontağı kurun. Maddelerin olumsuz etkilerinden söz edin. Tatil dönemlerinde çocukların başarı düzeyini artırmak için ders ve oyun zamanlarını planlayın. Motivasyonlarını ders çalışma bakısı altında bırakmayın. Okulda verilen ödevlerin ve yeni dönem hazırlıklarının yapılmasını sağlayın, ancak bunu tatil süresine yayarak yapın."