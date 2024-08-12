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Tatile gittiği yurt dışında fidye için kaçırılan Türk vatandaş vücudundaki izleri gösterdi: Korkup bizi dağ yolunda bıraktılar!

12.08.2024 20:31
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Tatil için Gaziantep'ten Hırvatistan'a giden Muhammed Çolak, Afgan olduğunu öne sürdüğü bir grup tarafından kaçırılmıştı. Dışişleri Bakanlığının devreye girmesiyle Çolak bugün İstanbul'a getirildi. 5-6 gün rehin kaldığını söyleyen Çolak yaşadığı korkunç süreci anlatıp vücudundaki darp ve yara izlerini gösterdi.

Tatil için yurt dışına çıktı, fidye için kaçırıldı! Türk vatandaşı Muhammed Çolak, Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin girişimleriyle İstanbul'a getirildi. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Çolak, fidye olarak 4 bin avro ödendiğini açıkladı.

"KAÇIRANLAR AFGAN'DI"

Gaziantep'ten tatil için gittiği yurt dışında Afgan olduğunu iddia ettiği bir grup tarafından kaçırıldığını söyleyen Çolak, grubun elinde kaçırılan başka kişilerin de bulunduğunu aktararak, şöyle dedi:

"İlk 2 gün boyunca fidyeden bahsedilmedi. Sadece yürüdük, dağları aştık. Hırvatistan sınırında fidye için ailemizi aramamızı istediler. Ailemizi aradıktan sonra da ağır şiddetlere maruz kaldık. Ailemiz fidyeyi gönderdikten sonra darp uygulanmadı."

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FİDYECİLERDEN KAÇMA ÇALIŞIRKEN DÜŞTÜ

Dağlık bölgedeyken fidyecilerin elinden kaçmaya çalıştığı sırada düştüğünü, gruptaki 2 kişinin kendisini yukarıya çıkardığını belirten Çolak, "Dışişleri Bakanlığımız sayesinde Türkiye'ye sağ salim gelebildim." diye konuştu.

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"4 BİN AVRO FİDYE ÖDENDİ"

Yurda dönmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Çolak, ailesi tarafından 4 bin avro fidye ödendiğini, fidye alındıktan sonra daha fazla fidye talep edileceğini ancak Dışişleri Bakanlığının çabasıyla korkan grubun kendilerini bir dağ yolunda bıraktığını kaydetti.

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VÜCUNDAKİ İZLERİ GÖSTERDİ

Çolak, 5-6 gün rehin kaldığını, yaşadıklarını çok net hatırlayamadığını belirterek, vücudunda oluşan darp ve yara izlerini gösterdi.

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Kurtarıldıktan sonra ailesiyle telefonla duygusal bir görüşme yaptığını anlatan Çolak, akşam uçağıyla da ailesinin yanına Gaziantep'e gideceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Hırvatistan'da kaçırıldığına dair sosyal medyada haberler çıkan Muhammed Çolak için Dışişleri Bakanlığı devreye girmişti. Bakanlık yetkilileri, Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla temasa geçmiş kurtarılan Çolak'ın Saraybosna üzerinden yurda dönmesi için harekete geçilmişti. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bosna Hersek fidye
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