Tatili fırsat bilenler Bakırköy Sahili'ni doldurdu

Sahilde arkadaşlarıyla gezmeye geldiğini söyleyen Halil Ozan Sevimlik, insanların kurallara uyduğunu belirterek, "17 günlük kapanma sürecinde evdeydik, kurallara uyduk. Bugün de hava almak için dışarıya çıktık. Beklediğimden daha kalabalıktı ama insanlar kurallara uyuyor. Mesafe kuralına da uyuyorlar, o yüzden rahat rahat gezebildik" dedi.

"NEREDEYSE BAYBURT'UN NÜFUSU KADAR İNSAN VAR"

Hamile eşiyle birlikte hava almaya geldiğini ifade eden Murat Engin, "17 günlük kısıtlama bitince herkes dışarıya çıkmış. Bugün burada, neredeyse Bayburt'un nüfusu kadar insan var. Herkes buraya gelmiş. Ben de eşimi hava alması için dışarıya çıkardım" ifadelerini kullanırken, Zeynep Engin ise, "17 gündür evdeydik. Hamile olduğum için hava almaya Bakırköy'e geldik. Aşırı bir kalabalık var" şeklinde konuştu. (DHA)



