HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tatili fırsat bilenler Bakırköy Sahili'ni doldurdu

Tatili fırsat bilenler Bakırköy Sahili'ni doldurdu

19.05.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tatil olmasını fırsat bilenler Bakırköy Sahili'ni doldurdu. Sahile gelenler yürüyüş yapıp, çimenler üzerine oturarak yemek yedi.

Sahilde arkadaşlarıyla gezmeye geldiğini söyleyen Halil Ozan Sevimlik, insanların kurallara uyduğunu belirterek, "17 günlük kapanma sürecinde evdeydik, kurallara uyduk. Bugün de hava almak için dışarıya çıktık. Beklediğimden daha kalabalıktı ama insanlar kurallara uyuyor. Mesafe kuralına da uyuyorlar, o yüzden rahat rahat gezebildik" dedi.

"NEREDEYSE BAYBURT'UN NÜFUSU KADAR İNSAN VAR"

Hamile eşiyle birlikte hava almaya geldiğini ifade eden Murat Engin, "17 günlük kısıtlama bitince herkes dışarıya çıkmış. Bugün burada, neredeyse Bayburt'un nüfusu kadar insan var. Herkes buraya gelmiş. Ben de eşimi hava alması için dışarıya çıkardım" ifadelerini kullanırken, Zeynep Engin ise, "17 gündür evdeydik. Hamile olduğum için hava almaya Bakırköy'e geldik. Aşırı bir kalabalık var" şeklinde konuştu. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştıAslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştı
Kılıçdaroğlu’ndan Anıtkabir’e ziyaretKılıçdaroğlu’ndan Anıtkabir’e ziyaret
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bayburt Bakırköy

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan, Özışık kardeşlere suç duyurusu

Soylu'dan, Özışık kardeşlere suç duyurusu

Eşi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi öldürdü

Eşi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi öldürdü

Korkunç! Görevi başında intihar etti

Korkunç! Görevi başında intihar etti

Bilim Kurulu üyesi uyarıp açıkladı: Daha çok kapanma görürüz

Bilim Kurulu üyesi uyarıp açıkladı: Daha çok kapanma görürüz

"Türk müsünüz?" sorusuna yanıt: İsteyen kapalı gezer isteyen...

"Türk müsünüz?" sorusuna yanıt: İsteyen kapalı gezer isteyen...

Şoke eden Sedat Peker paylaşımı

Şoke eden Sedat Peker paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Memleket Partisi kuruldu

Memleket Partisi kuruldu

Kritik kabine toplantısı başladı

Kritik kabine toplantısı başladı

Şortla çöpe gittiği için darp edildi

Şortla çöpe gittiği için darp edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.