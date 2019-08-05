Tatili kabusa döndü, parmağına 15 dikiş atıldı

“Davayı kazanırsam, aldığımız parayı bağışlayacağım”

Irmak Aydın, olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşadığı olayın rüyalarına girdiğini belirten Aydın, “Çocuklarımla birlikte deniz üstünde asılı olan salıncaklara binmiştik güneşlenmek maksadıyla. Sonra iskele tarafından bindiğimiz için, tekrar geçiş güvenlikli olmaz çocuklar kafasını çarpar endişesiyle, direk suya girelim dedim bunda sakınca görmedim. Zincirden tutup ilk önce ben indim. Daha sonra çocukları tutacaktım. Sudan çıktığımda parmağım paramparçaydı. Anlam veremedim ne oldu diye. Kopacaktı, 15 dikiş attılar, kemiği falan gözüküyordu. Parmağım koptu diye sudan çıktım. Çocuklarımı salıncaktan indirmeleri için yardım istedim. Daha sonra otelin doktoruna gittik. Sinirlere zarar vermiş olabilir diye beni hastaneye yönlendirdi. Bu aşamaları şükrederek geçirdim, parmağıma, çocuklarıma bir şey olmadı diye. Ertesi gün otelde olan misafirlerden zincirler arasında boşluklar varmış. Muhtemelen senin elinde o kancaların birine takıldı dediler. O zaman ben de anladım parmağımın neden bu hale geldiğini. Çünkü zinciri tutmasıyla insan parmağı o hale gelemez. O kancaya parmağım geçiyor ve iç kısmı paramparça oluyor. Gördüğüm korkunç bir şeydi. Uykularımda hala parmağımı görüyorum. Otelden şikayetçiyim. Suç duyurusunda bulundum. Biz bu otele ciddi paralar ödedik. 5 günlük tatil için 26 bin 775 lira para ödedik. Otele pazartesi giriş yaptık bu olay başıma Salı günü geldi, dolayısıyla tatil diye bir şey kalmadı. Zaten tatilde umurumda değildi. Bana yeniden tatil vermeyi teklif ettiler. Buraya bu kadar para veren bir insan, bir daha verip bir daha gelebilir zaten. Bir parmağın bedeli bir tatil olamaz. Benim onlara şöyle bir önerim oldu, ben tatil falan istemiyorum, istersem geliriz. Siz benim tatilin parasını, bayram ikramiyesi gibi kendi personelinize dağıtın. Bu da bizim başımızın gözümüzün sadakası olsun dedik. Bunu kabul etmediler. Hatta şunu söylediler biz size mi soracağız kime hayır işleyeceğimizi dediler. Kimse davalık olmaz istemez. Bugüne kadar bekledik cevap gelmedi. Beni küçük gördüler, ben de onları dava ettim. Davayı kazanırsam, aldığımız parayı bağışlayacağım” dedi.

İHA muhabirinin ulaştığı otel yetkilileri ise iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.



