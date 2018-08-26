Tatilin son gününde İzmir'de trafik sakin

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- KURBAN Bayramı tatilini Ege sahillerinde geçiren vatandaşların dönüşü sürüyor. İzmir'in ana arterlerinde trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, İzmir Otogarı'nda ise yoğunluk nedeniyle otobüs firmaları ek seferler koydu.

İzmir'de 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip yazlıklara, tatil beldelerindeki otellere ve kamp alanlarına gelenlerin, dönüşü devam ediyor. Bayram tatili boyunca sakinliğin yaşandığı kentin ana arterlerinde trafikte yoğunluğun yaşanmadığı görüldü. Özellikle tatilcilerin geçiş noktası olan İzmir-Aydın Otoyolu, İzmir Çevreyolu ve kentin trafikteki can damarları Altınyol, Ankara, Yeşillik caddelerindeki trafik normal seyrinde sürdü. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de şehir içi trafiğin aksamaması için önlemlerini aldı. Kentin birçok noktasında yol kenarlarında trafik ekipleri denetim yaparken, özellikle otoyol gişe çıkışlarında araçları durduran ekipler, sürücüleri dinlenmeleri konusunda uyardı. Öte yandan İzmir Otogarı'nda bayram tatilinin ilk gününde başlayan yoğunluk, tatilin son gününde de devam etti. Şehirlerarası otobüs firmaları, ek seferler koydu.

