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Tatilin son gününde, TEM'in Bolu geçişinde trafik akıcı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 15:32 | Son Güncelleme

BOLU'da, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son gününde, dönüş yolundaki tatilcilerin geçiş yaptığı TEM yolunun Bolu geçişinde trafiğin akıcı olduğu görüldü.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son gününde, dönüş yolundaki tatilcilerin geçiş yaptığı TEM yolunun Bolu geçişinde trafiğin akıcı olduğu görüldü. Ramazan Bayramı tatilini farklı kentlerde geçirenlerin dönüşleri, son gün de sürdü. Tatilin son gününde, TEM'in Bolu geçişinde trafiğin akıcı olduğu görüldü. Önemli noktalarda bekleyen polis ekipleri, kazaya karışan ve arızalı araçlar nedeniyle trafikte oluşacak aksamalara karşı hazır bekliyor.

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