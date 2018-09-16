Tatilin son gününü denizde geçirdiler

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, öğrenciler ve aileleri, yaz tatilinin son gününü denizde geçirdi.
Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 27 derece olduğu Antalya'da yaşayanlar, pazar günü deniz keyfi yaptı. Rüzgarlı havaya rağmen Konyaaltı ve Lara sahillerini dolduran Antalyalılar, hem piknik yaptı hem de yüzerek, vakit geçirdi. Okul arkadaşları ve ailesiyle birlikte tatilin son gününü denizde geçiren lise öğrencisi Arda Sümer, okulların yarın açılacağını belirterek, "Eylül ayındayız. Okullar açılıyor. Hava da güzel, şartlar uygundu. Bu fırsatı kaçırmayalım, istedik. Son kez denize girelim, dedik. Su soğuk geldi. 1- 2 kere girdik, çıktık" dedi.
Seringül Altıntaş ise deniz mevsiminin son günlerine girdiklerini dile getirerek, "Eylül ayını değerlendirmek için son kez denize gelmek istedik. Hava ve deniz çok güzel. Her şey çok güzel" diye konuştu.
Öte yandan kentteki su parklarındaki yoğunluk ise azaldı. Yerli tatilcilerin kentten ayrılmasıyla turistlerin ilgi gösterdiği su parklarında renkli görüntüler oluştu.
İğneli çilek alarmı! Suçluyu ihbar edene 100 bin dolar ödül
Bakan Soylu'dan yardım istemişti! Mücahid Soysal'ın ölüm sebebini açıklandı
Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın
Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Hiç ilgilenmedim çünkü sürpriz değildi
Son dakika! Süper tayfun Mangkhut'un vurduğu Filipinler’de en az 40 kişi toprak altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimde tarihi değişimlere hazırlanıyoruz
İstanbul Kadıköy'de akbil dehşeti! Halk otobüsünün camlarını kırdı...
Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum