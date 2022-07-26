HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tatilinize çıkmadan önce almak isteyebileceğiniz hayat kolaylaştırıcı kullanışlı ürünler

Tatilinize çıkmadan önce almak isteyebileceğiniz hayat kolaylaştırıcı kullanışlı ürünler

25.07.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havalar iyice ısındığına göre artık güzel bir tatil yapmanın vakti geldi. Gideceğiniz tatil yerine karar verip biletleri aldıysanız geriye yanınıza alacağınız eşyaları seçmek kalıyor. Eğlenceli bir tatil içinse bu eşyaların hayat kolaylaştırıcı ve kullanışlı olması gerekiyor. Biz de sizin için "İyi ki almışım." diyeceğiniz, tatillerinizi daha keyifli kılacak ürünleri bir araya getirdik. O ürünleri incelemeye ne dersiniz?

Tatilinize çıkmadan önce almak isteyebileceğiniz hayat kolaylaştırıcı kullanışlı ürünler

Tatil planlarınızı yaptığınıza göre sırada yanınıza alacağınız eşyalara karar vermek var! Valiz hazırlama aşamasında kıyafetler, bakım ürünleri derken tüm tatil heyecanı bir anda endişeye dönüşebiliyor. Siz endişelenmeyin diye tatile çıkarken ihtiyacınız olabilecek ürünlerden oluşan bir liste hazırladık. Gelin, bu listeyi birlikte inceleyelim.

1. Geniş ve kullanışlı valiz arayanlar için: Tiger Hiking Big Travel Büyük Kumaş Valiz

Tatilinize çıkmadan önce almak isteyebileceğiniz hayat kolaylaştırıcı kullanışlı ürünler

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

"Alt tarafı valiz işte!" deseniz de valizler sandığınızdan daha büyük önem taşıyor. Eşyalarınızı yanınızda taşıyabileceğiniz ve seyahat ederken de size zorluk çıkarmayacak bavul bulmak zor olabiliyor. Tiger Hiking Big Travel Valiz, körüklü tasarımı ile oldukça geniş bir taşıma alanı sunuyor. 3 adet tekerleği ve çekçek kolu ile ürünü taşıması da çok kolay oluyor. Su geçirmeyen kumaştan yapılan bavul, yaz kış demeden kullanım kolaylığı sağlıyor. Sürükleyerek götüremeyeceğiniz yerlerde elde taşıma imkânı da sunuyor. Bavulun iç kısmında bölmeleri olmamasına rağmen geniş iç hacmi sayesinde organizer kullanarak kendi bölmelerinizi oluşturmanıza olanak sağlıyor.

Ürünü İncele

2. "Ben çok unutkanım." diyorsanız: Tchibo Seyahat Düzenleyici

Tatilinize çıkmadan önce almak isteyebileceğiniz hayat kolaylaştırıcı kullanışlı ürünler

Seyahate çıkarken önemli belgeler unutulabiliyor. Biletler, pasaport ve kimlik kartı gibi hayati evrakları bir arada tutmak ise sizi bu dertten kurtarıyor. İşte, Tchibo Seyahat Düzenleyici tam olarak bu tarz durumlar için üretilmiş oldukça kullanışlı bir ürün! Su geçirmeyen ve dayanıklılığıyla uzun bir kullanım ömrü sunan ürün poliüretan malzemeden üretiliyor. Seyahat belgelerinizin yanı sıra kredi kartı ve banka kartı gibi kaybolmasını istemediğiniz eşyalar da ürünün bölmelerinde saklanabiliyor. Üstelik yan kısımda bulunan kablo tutucular sayesinde şarj cihazlarınızı bile seyahat düzenleyiciye koymanız mümkün oluyor. Ürünün kalem ve küçük not defterleri için cepleri de bulunuyor.

Ürünü İncele

3. Bavulunuz dolabınızı aratmasın: Meleni Home Çok Amaçlı Bavul Düzenleyici

Tatilinize çıkmadan önce almak isteyebileceğiniz hayat kolaylaştırıcı kullanışlı ürünler

Bazı valizlerin iç kısmında bölmeler bulunmuyor. Böyle olunca elbiseler, iç çamaşırları, mayolar derken bavulun içi birden pazar alanına dönüyor. Farklı boyutlardaki çantalardan oluşan Meleni Home Çok Amaçlı Bavul Düzenleyici Organizer Set, sizi bu dertten hızlıca kurtarıyor. Toplamda 6 adet çanta içeren set, hayat kurtarıcı ürünler arasında yer alıyor. Hafif ve kullanışlı olan bu çantalar bavulun içerisine kolayca yerleştirilebiliyor, kıyafetlerinizi ve diğer eşyalarınızı organize etmek için rahatlıkla kullanılabiliyor. Ayrıca el çantalarına da bakım ürünleri, kitap gibi eşyalar koyulabiliyor.

Ürünü İncele

4. Denize gireceğiniz için maskaradan vazgeçmeyin: Maybelline New York Lash Sensational Maskara

Tatilinize çıkmadan önce almak isteyebileceğiniz hayat kolaylaştırıcı kullanışlı ürünler

Kirpikleri daha uzun ve dolgun göstermek için kullanılan maskaralar, suya girildiğinde kötü bir görüntü oluşturabiliyor. Maybelline New York Lash Sensational Maskara sayesinde ise her yerde bakımlı görünmek mümkün oluyor. Akma yapmayan maskara ile kirpiklerinizin mükemmel görünmesini sağlarken plaj ve denizde de güzelliğinizden vazgeçmenize gerek kalmıyor. Yelpaze etkisiyle kısa kirpikleri bile dolgun ve kıvrık gösterebilen ürün, su geçirmeyen özelliğiyle yaz aylarının hayat kurtarıcı makyaj malzemeleri arasında ön sıralarda yer alıyor. Çantanızda taşıyabileceğiniz küçük yapısıyla maskarayı istediğiniz her yere götürmeniz mümkün oluyor. Ayrıca maskaranın çevirmeli kapağı, sizi dökülme ve akma gibi kazalardan da koruyor.

Ürünü İncele

5. Plajda kitap okumayı sevenler için: Kobo Terazi 2

Tatilinize çıkmadan önce almak isteyebileceğiniz hayat kolaylaştırıcı kullanışlı ürünler

Tatile giderken kalın kitapları yanınızda taşımak artık dert olmaktan çıkıyor. E-kitap okuyucular sayesinde artık her kitabı yanınızda taşıyabilmeniz mümkün oluyor. İşte, Kobo Terazi 2 E-Kitap Okuyucu da size bu konforu sunuyor. Ürün; ultra ince, yumuşak deriden üretilmiş kapağı ile taşıma kolaylığı sağlıyor. E-kitap okuyucunun kapağını açtığınız anda ürün otomatik olarak uyanıp kaldığınız yerden devam ediyor ve kapattığınızda uyku moduna geri dönüyor. Üstelik ellerinizi kullanmadan okuma yapmanıza bile imkân sağlıyor. Plajda kitap okumayı sevenlerin bayılacağı ürün, dayanıklı şarjı ile uzun saatler size eşlik edebiliyor. Su geçirmediği için gönül rahatlığıyla deniz kenarına götürülebiliyor.

Ürünü İncele

6. Tatilde kırışık elbiseler kâbusunuz olmasın: Kiwi 6450 Portatif Buharlı Kırışık Giderici Dikey Ütü

Tatilinize çıkmadan önce almak isteyebileceğiniz hayat kolaylaştırıcı kullanışlı ürünler

Konaklayacağınız yere varıp bavulunuzu açtığınızda kırışmış kıyafetlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Tüm tatili bu kırış kırış kıyafetlerin içinde geçirmek istemiyorsanız harika bir ürün önerisiyle daha karşınızdayız. Pratikliğiyle göz dolduran Kiwi 6450 Portatif Buharlı Kırışık Giderici Dikey Ütü, tatilde kurtarıcınız oluyor. Küçük boyutlarıyla yanınızda kolaylıkla taşınabiliyor. Kıyafetlerinizi hızlıca ütüleyerek jilet gibi yapan ürün, seyahatler dışında da rahatlıkla kullanılabiliyor. Özellikle perdeleri ütülemeyi dert olmaktan çıkarıyor. Geniş su haznesine sahip olan cihaz, üstün buhar gücüyle her türlü kırışıklıkla baş edebiliyor. Kullanım kolaylığıyla diğer büyük ve ağır ütülerin önüne geçiyor.

Ürünü İncele

7. Evcil hayvanıyla seyahat edenler için: Bosphorus Kedi Köpek Beslenme Seyahat Servis Seti

Tatilinize çıkmadan önce almak isteyebileceğiniz hayat kolaylaştırıcı kullanışlı ürünler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Kedi ve köpeklerinizi tatile giderken yanınızda götürüyorsanız size büyük kolaylık sağlayacak bir ürün tavsiyemiz var. Valizinizden hiç çıkarmak istemeyeceğiniz Bosphorus Kedi Köpek Beslenme Seyahat Servis Seti, sevimli dostlarınızın mama ve su kaplarını oradan oraya taşıma zahmetine son veriyor. Pratikliği ve kolay kullanımıyla dikkat çeken ürün ile yolculuklarınız çok rahat geçiyor. Katlanabilen plastik ayaklara sahip servis seti, hafifliğiyle de her yere kolayca taşınabiliyor. Hem su hem mama konulabilen iki adet plastik kap, evcil dostlarınızın seyahatlerini konforlu hâle getiriyor. Çıkarılabilen mama kapları, bulaşık makinesinde ya da elde rahatlıkla yıkanabiliyor.

Ürünü İncele

8. Tatilde telefonunuzun şarjı için endişelenmeyin: Duracell Powerbank 10050 mAh Taşınabilir Şarj Cihazı

Tatilinize çıkmadan önce almak isteyebileceğiniz hayat kolaylaştırıcı kullanışlı ürünler

Yolculuklarda veya plajda aniden biten şarj büyük problemler yaratabiliyor. Teknolojinin nimetlerinden biri olan powerbank cihazlar sayesinde bu sorun kolaylıkla çözülebiliyor. Duracell Powerbank Taşınabilir Şarj Cihazı, tatillerin kurtarıcı ürünleri arasında yer alıyor. Hem Duracell markasının kalitesi hem işlevsel özellikleriyle tercih edilebilir cihazlar arasında ön sıralarda yer alıyor. Priz arama derdine son veren bu harika cihazla kulaklıklar bile şarj edilebiliyor. Oldukça hızlı bir şarj deneyimi yaşatan cihaz, kolay taşınabilir olmasıyla da büyük rahatlık sağlıyor. Taşınabilir cihazın ne kadar pili kaldığını görebilmek için LED göstergesine bakmanız yeterli oluyor.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümler arttı, Samsun'dan tüm Türkiye'ye gönderilmeye başlandı!Ölümler arttı, Samsun'dan tüm Türkiye'ye gönderilmeye başlandı!
Sosyal medyada birbirlerine girdiler! 'Sizi adam yerine koyup...'Sosyal medyada birbirlerine girdiler! 'Sizi adam yerine koyup...'
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!
Anahtar Kelimeler:
seyahat seyahat - tatil valiz seti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Dantel işlemeli elbisesi olay olmuştu! Nesrin Cavadzade'nin o elbisesine alternatifler

Dantel işlemeli elbisesi olay olmuştu! Nesrin Cavadzade'nin o elbisesine alternatifler

Hem rahat hem şık bu topuklu ayakkabılar vazgeçilmeziniz olacak!

Hem rahat hem şık bu topuklu ayakkabılar vazgeçilmeziniz olacak!

"İyi ki almışım" diyeceğiniz, her ortama uygun yazlık kıyafet önerileri

"İyi ki almışım" diyeceğiniz, her ortama uygun yazlık kıyafet önerileri

Tarzınızı konuşturacak hem şık hem kullanışlı yazlık elbise modelleri

Tarzınızı konuşturacak hem şık hem kullanışlı yazlık elbise modelleri

Plajda kurtarıcınız olacak kullanışlı ve birbirinden şık çanta modelleri

Plajda kurtarıcınız olacak kullanışlı ve birbirinden şık çanta modelleri

Hem oyun oynarken hem çalışırken kaliteli bir deneyim yaşamanızı sağlayacak monitörler

Hem oyun oynarken hem çalışırken kaliteli bir deneyim yaşamanızı sağlayacak monitörler

Tümünü Gör
Hem oyun oynarken hem çalışırken kaliteli bir deneyim yaşamanızı sağlayacak monitörler

Hem oyun oynarken hem çalışırken kaliteli bir deneyim yaşamanızı sağlayacak monitörler

Siz de kahvesiz yapamayanlardan mısınız? En kaliteli kahve makinelerini sizin için seçtik!

Siz de kahvesiz yapamayanlardan mısınız? En kaliteli kahve makinelerini sizin için seçtik!

İndirimin son günü! Amazon Prime Alışveriş Festivali'nin en dikkat çekici ürünleri

İndirimin son günü! Amazon Prime Alışveriş Festivali'nin en dikkat çekici ürünleri

Teknoloji harikası, uzun ömürlü ve geniş hacimli gardırop tipi bu buzdolaplarına bakmadan geçmeyin!

Teknoloji harikası, uzun ömürlü ve geniş hacimli gardırop tipi bu buzdolaplarına bakmadan geçmeyin!

Tablet almak istiyor ama karar veremiyor musunuz? İşte en beğenilen Samsung tabletler

Tablet almak istiyor ama karar veremiyor musunuz? İşte en beğenilen Samsung tabletler

Hem yer tasarrufu yapın hem evinizin havasını değiştirin! Uzun ömürlü, çok beğenilen geniş hacimli gardırop modelleri

Hem yer tasarrufu yapın hem evinizin havasını değiştirin! Uzun ömürlü, çok beğenilen geniş hacimli gardırop modelleri

Tümünü Gör
Hem yer tasarrufu yapın hem evinizin havasını değiştirin! Uzun ömürlü, çok beğenilen geniş hacimli gardırop modelleri

Hem yer tasarrufu yapın hem evinizin havasını değiştirin! Uzun ömürlü, çok beğenilen geniş hacimli gardırop modelleri

"En iyi çift taraflı tava hangisi?" sorusunun cevabını sizin için araştırdık!

"En iyi çift taraflı tava hangisi?" sorusunun cevabını sizin için araştırdık!

Evinizin her alanında kullanabileceğiniz birbirinden çeşitli hayat kolaylaştırıcı ürünler

Evinizin her alanında kullanabileceğiniz birbirinden çeşitli hayat kolaylaştırıcı ürünler

"Kullanışlı ve iyi bir mini uydu alıcısı istiyorum?" diyorsanız doğru yerdesiniz!

"Kullanışlı ve iyi bir mini uydu alıcısı istiyorum?" diyorsanız doğru yerdesiniz!

Yaza yakışır, çok beğenilen, cıvıl cıvıl bikini ve mayo modelleri

Yaza yakışır, çok beğenilen, cıvıl cıvıl bikini ve mayo modelleri

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tümünü Gör

Benzer Gezi Seyahat İçerikleri

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Güzelliğinden tatilde de ödün vermek istemeyenler buraya!

Güzelliğinden tatilde de ödün vermek istemeyenler buraya!

Hem rahat hem fonksiyonel: İçine istediğiniz her şeyi sığdırabileceğiniz sırt çantaları

Hem rahat hem fonksiyonel: İçine istediğiniz her şeyi sığdırabileceğiniz sırt çantaları

Yanınızda bunlar olmadan tatile çıkmayın! Ayın gözdesi tatil ürünleri

Yanınızda bunlar olmadan tatile çıkmayın! Ayın gözdesi tatil ürünleri

Ütü masasından sıkılanlar için en kaliteli dikey ütü önerileri

Ütü masasından sıkılanlar için en kaliteli dikey ütü önerileri

Bunlar olmadan tatile çıkmayın! Yaz tatilinizde en büyük yardımcınız olacak ürünleri

Bunlar olmadan tatile çıkmayın! Yaz tatilinizde en büyük yardımcınız olacak ürünleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Ölümler arttı, Samsun'dan tüm Türkiye'ye gönderilmeye başlandı! Kabusa karşı yeni çözüm

Ölümler arttı, Samsun'dan tüm Türkiye'ye gönderilmeye başlandı!

Büyükçekmece'de bu binaya giren şaşkına döndü! 'Almanya'dan oğlumu getirmiştim ama...'

Binaya giren şaşkına döndü: Almanya'dan oğlumu getirmiştim

Yer: Artvin! Asırlar önce etrafı taşlarla çevrildi... Giren çıkmak istemiyor

Asırlar önce etrafı taşlarla çevrildi! Giren çıkmak istemiyor

Nevşehir'de zincirleme kaza: 5 kişi yaralandı

Nevşehir'de zincirleme kaza!

Yedikleri mantar hastanelik etti! Aynı aileden 9 kişi zehirlendi

Yedikleri mantar hastanelik etti!

Hem yol vermedi hem de ambulans şoförünü darbetti

Hem yol vermedi hem de ambulans şoförünü darbetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.