Tatilinize çıkmadan önce almak isteyebileceğiniz hayat kolaylaştırıcı kullanışlı ürünler

Tatil planlarınızı yaptığınıza göre sırada yanınıza alacağınız eşyalara karar vermek var! Valiz hazırlama aşamasında kıyafetler, bakım ürünleri derken tüm tatil heyecanı bir anda endişeye dönüşebiliyor. Siz endişelenmeyin diye tatile çıkarken ihtiyacınız olabilecek ürünlerden oluşan bir liste hazırladık. Gelin, bu listeyi birlikte inceleyelim.

1. Geniş ve kullanışlı valiz arayanlar için: Tiger Hiking Big Travel Büyük Kumaş Valiz

"Alt tarafı valiz işte!" deseniz de valizler sandığınızdan daha büyük önem taşıyor. Eşyalarınızı yanınızda taşıyabileceğiniz ve seyahat ederken de size zorluk çıkarmayacak bavul bulmak zor olabiliyor. Tiger Hiking Big Travel Valiz, körüklü tasarımı ile oldukça geniş bir taşıma alanı sunuyor. 3 adet tekerleği ve çekçek kolu ile ürünü taşıması da çok kolay oluyor. Su geçirmeyen kumaştan yapılan bavul, yaz kış demeden kullanım kolaylığı sağlıyor. Sürükleyerek götüremeyeceğiniz yerlerde elde taşıma imkânı da sunuyor. Bavulun iç kısmında bölmeleri olmamasına rağmen geniş iç hacmi sayesinde organizer kullanarak kendi bölmelerinizi oluşturmanıza olanak sağlıyor.

2. "Ben çok unutkanım." diyorsanız: Tchibo Seyahat Düzenleyici

Seyahate çıkarken önemli belgeler unutulabiliyor. Biletler, pasaport ve kimlik kartı gibi hayati evrakları bir arada tutmak ise sizi bu dertten kurtarıyor. İşte, Tchibo Seyahat Düzenleyici tam olarak bu tarz durumlar için üretilmiş oldukça kullanışlı bir ürün! Su geçirmeyen ve dayanıklılığıyla uzun bir kullanım ömrü sunan ürün poliüretan malzemeden üretiliyor. Seyahat belgelerinizin yanı sıra kredi kartı ve banka kartı gibi kaybolmasını istemediğiniz eşyalar da ürünün bölmelerinde saklanabiliyor. Üstelik yan kısımda bulunan kablo tutucular sayesinde şarj cihazlarınızı bile seyahat düzenleyiciye koymanız mümkün oluyor. Ürünün kalem ve küçük not defterleri için cepleri de bulunuyor.

3. Bavulunuz dolabınızı aratmasın: Meleni Home Çok Amaçlı Bavul Düzenleyici

Bazı valizlerin iç kısmında bölmeler bulunmuyor. Böyle olunca elbiseler, iç çamaşırları, mayolar derken bavulun içi birden pazar alanına dönüyor. Farklı boyutlardaki çantalardan oluşan Meleni Home Çok Amaçlı Bavul Düzenleyici Organizer Set, sizi bu dertten hızlıca kurtarıyor. Toplamda 6 adet çanta içeren set, hayat kurtarıcı ürünler arasında yer alıyor. Hafif ve kullanışlı olan bu çantalar bavulun içerisine kolayca yerleştirilebiliyor, kıyafetlerinizi ve diğer eşyalarınızı organize etmek için rahatlıkla kullanılabiliyor. Ayrıca el çantalarına da bakım ürünleri, kitap gibi eşyalar koyulabiliyor.

4. Denize gireceğiniz için maskaradan vazgeçmeyin: Maybelline New York Lash Sensational Maskara

Kirpikleri daha uzun ve dolgun göstermek için kullanılan maskaralar, suya girildiğinde kötü bir görüntü oluşturabiliyor. Maybelline New York Lash Sensational Maskara sayesinde ise her yerde bakımlı görünmek mümkün oluyor. Akma yapmayan maskara ile kirpiklerinizin mükemmel görünmesini sağlarken plaj ve denizde de güzelliğinizden vazgeçmenize gerek kalmıyor. Yelpaze etkisiyle kısa kirpikleri bile dolgun ve kıvrık gösterebilen ürün, su geçirmeyen özelliğiyle yaz aylarının hayat kurtarıcı makyaj malzemeleri arasında ön sıralarda yer alıyor. Çantanızda taşıyabileceğiniz küçük yapısıyla maskarayı istediğiniz her yere götürmeniz mümkün oluyor. Ayrıca maskaranın çevirmeli kapağı, sizi dökülme ve akma gibi kazalardan da koruyor.

5. Plajda kitap okumayı sevenler için: Kobo Terazi 2

Tatile giderken kalın kitapları yanınızda taşımak artık dert olmaktan çıkıyor. E-kitap okuyucular sayesinde artık her kitabı yanınızda taşıyabilmeniz mümkün oluyor. İşte, Kobo Terazi 2 E-Kitap Okuyucu da size bu konforu sunuyor. Ürün; ultra ince, yumuşak deriden üretilmiş kapağı ile taşıma kolaylığı sağlıyor. E-kitap okuyucunun kapağını açtığınız anda ürün otomatik olarak uyanıp kaldığınız yerden devam ediyor ve kapattığınızda uyku moduna geri dönüyor. Üstelik ellerinizi kullanmadan okuma yapmanıza bile imkân sağlıyor. Plajda kitap okumayı sevenlerin bayılacağı ürün, dayanıklı şarjı ile uzun saatler size eşlik edebiliyor. Su geçirmediği için gönül rahatlığıyla deniz kenarına götürülebiliyor.

6. Tatilde kırışık elbiseler kâbusunuz olmasın: Kiwi 6450 Portatif Buharlı Kırışık Giderici Dikey Ütü

Konaklayacağınız yere varıp bavulunuzu açtığınızda kırışmış kıyafetlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Tüm tatili bu kırış kırış kıyafetlerin içinde geçirmek istemiyorsanız harika bir ürün önerisiyle daha karşınızdayız. Pratikliğiyle göz dolduran Kiwi 6450 Portatif Buharlı Kırışık Giderici Dikey Ütü, tatilde kurtarıcınız oluyor. Küçük boyutlarıyla yanınızda kolaylıkla taşınabiliyor. Kıyafetlerinizi hızlıca ütüleyerek jilet gibi yapan ürün, seyahatler dışında da rahatlıkla kullanılabiliyor. Özellikle perdeleri ütülemeyi dert olmaktan çıkarıyor. Geniş su haznesine sahip olan cihaz, üstün buhar gücüyle her türlü kırışıklıkla baş edebiliyor. Kullanım kolaylığıyla diğer büyük ve ağır ütülerin önüne geçiyor.

7. Evcil hayvanıyla seyahat edenler için: Bosphorus Kedi Köpek Beslenme Seyahat Servis Seti

Kedi ve köpeklerinizi tatile giderken yanınızda götürüyorsanız size büyük kolaylık sağlayacak bir ürün tavsiyemiz var. Valizinizden hiç çıkarmak istemeyeceğiniz Bosphorus Kedi Köpek Beslenme Seyahat Servis Seti, sevimli dostlarınızın mama ve su kaplarını oradan oraya taşıma zahmetine son veriyor. Pratikliği ve kolay kullanımıyla dikkat çeken ürün ile yolculuklarınız çok rahat geçiyor. Katlanabilen plastik ayaklara sahip servis seti, hafifliğiyle de her yere kolayca taşınabiliyor. Hem su hem mama konulabilen iki adet plastik kap, evcil dostlarınızın seyahatlerini konforlu hâle getiriyor. Çıkarılabilen mama kapları, bulaşık makinesinde ya da elde rahatlıkla yıkanabiliyor.

8. Tatilde telefonunuzun şarjı için endişelenmeyin: Duracell Powerbank 10050 mAh Taşınabilir Şarj Cihazı

Yolculuklarda veya plajda aniden biten şarj büyük problemler yaratabiliyor. Teknolojinin nimetlerinden biri olan powerbank cihazlar sayesinde bu sorun kolaylıkla çözülebiliyor. Duracell Powerbank Taşınabilir Şarj Cihazı, tatillerin kurtarıcı ürünleri arasında yer alıyor. Hem Duracell markasının kalitesi hem işlevsel özellikleriyle tercih edilebilir cihazlar arasında ön sıralarda yer alıyor. Priz arama derdine son veren bu harika cihazla kulaklıklar bile şarj edilebiliyor. Oldukça hızlı bir şarj deneyimi yaşatan cihaz, kolay taşınabilir olmasıyla da büyük rahatlık sağlıyor. Taşınabilir cihazın ne kadar pili kaldığını görebilmek için LED göstergesine bakmanız yeterli oluyor.