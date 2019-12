Tatillere rehber; Alper Tekbaş’ın ‘Tatil Tadında Kalın’ kitabı raflarda

Alper Tekbaş’ın tatil rehberi niteliğindeki kitabı ‘Tatil Tadında Kalın’ çıktı. Bir seyyahın gözünden farklı yol ve yolculuk deneyimleriyle okuyucuların ilgisini çekecek ve okuyucular tatilin ip uçlarını bulacak.

Türkiye’de gezilip görülmesi gereken tatil duraklar kitaplaştırıldı. Birçok tatil rotası ve detaylarını, anılarını, röportajlarını Türkiye ile paylaşan Alper Tekbaş, Balkanlar’dan Mardin’e Kıbrıs’tan Ege Akdeniz sahillerine, Hatay’dan Erzurum’a Safranbolu’dan Kapadokya’ya, Şirince’den İğneada’ya Edirne’den Diyarbakır’a, Kartalkaya’dan Erciyes’e tatil anlamındaki tüm tüyolar, görülmesi gereken yerlerinden derlediği bilgileri okuyucularıyla buluşturdu. Tekbaş’a göre bir seyyahın gözünden farklı yol ve yolculuk deneyimleriyle okuyucuların ilgisini çekecek ve okuyucular tatilin ip uçlarını bulacak.

Kitabın arka kapağında ise turizm sektörünün önde gelenlerinin okuyucuyu kitaba davet metinleri yer alıyor. Kitapta açıklaması yer alan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya “Anavatan Orta Asya’da yaşayan tasavvuf ve ilim ehli yiğit insanlar Anadolu’da Osmanlı’nın temellerini attıklarında onlara Alperenler denilmişti. Onlar zalimlere Alp, mazlumlara Eren olmuşlardı. İsmiyle müsemma olan Alper Tekbaş, modern zamanların dervişleri misali yerinde bir an durmayarak emeğini ve alınterini Türkiye’nin ve insanının turizmle büyümesi yolunda harcamış çalışkan ve fedakar bir kardeşimizdir. Hayatından süzülen anılarının, deneyimlerinin ve emeklerinin turizmimizin geleceğine ışık tutacağı inancıyla sizleri bu eseri okumaya davet ediyorum” dedi.

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Zeki Açıköz,

“Güçlü kalemiyle turizme yön veren ve yazılarıyla biz turizmcilerin gönlünü fetheden değerli gazeteci arkadaşımız Alper Tekbaş, Türk turizminin gelişmesi için her zaman özveriyle çalışmıştır. Gastronomiden otellere, seyahat acentelerinden tatil bölgelerine kadar yazılarıyla turizmcilere ışık tutan Alper Tekbaş, turizm sektöründe saygıyla anılan önemli bir isimdir. Her daim yazılarıyla bizi aydınlatan Alper Tekbaş tarafından hazırlanan bu kitabın, turizm sektörüne kazandırılmış değerli bir eser olduğu kanaatindeyim. Sektörün ilerlemesine daha da katkı sağlayacağına inandığım kitabın, aynı zamanda gelecek nesil turizmcilere de yol gösterici bir nitelikte olduğunu düşünmekteyim. Kıymetli dostumuz Alper Tekbaş’a böylesine değerli bir eseri biz turizmcilere kazandırdığı için şahsım ve TAFED adına sonsuz teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.