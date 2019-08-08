"Tatillerimizi iptal edip bayramı bayram gibi yaşayalım"

GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, Kurban Bayramı’nda tatile çıkmak yerine bayramın bayram gibi yaşanması tavsiyelerinde bulundu.

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, Kurban bayramı dolayısıyla açıklama yaptı. Tatile çıkmak yerine bayramın bayram gibi yaşanması tavsiyelerinde bulunan Dr. Büyüközer, "Terör acılarının yoğun yaşandığı üzüntülü günlerin gölgesinde, bir Kurban Bayramı daha geldi. Bu bayramın öncelikle milletimize, tüm Müslümanlara ve de insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah’tan diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hedonizm uğruna heba etmeyelim"

Kurban Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını, İslam ümmetinin birliğine dirliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olsun dileklerinde bulunan Büyüközer, "Her şeye kadir olan yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın. Bu mübarek Kurban Bayramında, kâinatın yaratıcısı ve âlemlerin rabbi, bağışlayıcı ve merhamet edici yüce Allah tüm dualarınızı kabul buyursun. Müslüman bir toplum oluşumuzun önemli dinamiklerimizden biri olan, çoluk çocuk ailecek kurban kesme sevinç ve mutluluğumuzu da rahatımız için batı ithal malı olan ’hedonizmimiz’ uğruna feda ediyoruz. Kurban kesme vecibesi olan kardeşlerimiz de bu vecibelerini birilerine havale etmekten tarafa meyil gösteriyorlar. Böyle olunca irili ufaklı dernekler, vakıflar, firmalar, hatta market zincirleri alesta, adeta yarışıyorlar. Kimi kurban fiyatının ucuzluğu ile cezbetmeye çalışıyor, kimi hemen birinci günü eve teslim 5 kg et vadediyor. Kimi dünyada en aç insanların bulunduğu yerlerde keseceğini acıklı edebiyatlar yaparak ikna etmeye çalışıyor" dedi.