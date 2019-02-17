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Tatillerini satranç turnuvalarında geçiriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 11:15 | Son Güncelleme

Osmaniye'de yaşayan sınıf öğretmeni Cem Okan ve Ayşe Açıkalın çifti, 10 yaşındaki oğulları Oktay ile tatil dönemlerini yurt içindeki satranç turnuvalarında geçiriyor - Baba Cem Okan Açıkalın: - "İki yıldır ailece turnuvalara katılıyoruz. Bu, çok güzel bir duygu, mutlu oluyoruz" - Anne Ayşe Açıkalın: - "Satrancın çocuğumuzun üzerinde hem zeka gelişimi hem de sosyalleşmesi açısından etkisini gördüm"

SİNAN ÖZMÜŞ - Osmaniye'de yaşayan öğretmen Cem Okan ve Ayşe Açıkalın çifti, 10 yaşındaki oğulları Oktay ile aileleri için bir tutku haline gelen satranç turnuvalarını hiç kaçırmıyor.

Yaklaşık 20 yıldır satranç oynayan 47 yaşındaki Cem Okan Açıkalın, evlendikten sonra önce eşi Ayşe'ye (40), daha sonra da 5 yaşındayken oğlu Oktay'a satranç oynamayı öğretti.

Oğlunun satrançtaki yeteneğinin fark eden Açıkalın, Osmaniye'deki il derecelerinin ardından, eşi ve çocuğuyla yurt içinde düzenlenen çeşitli yarışmalara katılmaya başladı.

Turnuvalarda topladıkları puanlar sayesinde baba Açıkalın 1290 Ulusal Kuvvet Derecesi (UKD) puanına, henüz 10 yaşındaki oğlu Oktay ise 1089 UKD puanına ulaşmayı başardı.

Antalya'ya bir turnuva için gelen aileden baba Açıkalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailece satrancı çok sevdiklerini söyledi.

Hayatlarında satrancın farklı bir yeri olduğunu aktaran Açıkalın, "Satrancın fiziksel, beyinsel olarak her türlü faydasını görüyoruz. İki yıldır ailece turnuvalara katılıyoruz. Bu çok güzel bir duygu, mutlu oluyoruz. Hem tatil, hem satranç ikisi bir arada oluyor. Yarı yıl tatilinde ya da bizim boş olduğumuz günleri böyle değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Geçen sene Osmaniye il birinciliği turnuvasında oğluyla ilk turu galibiyetle geçtiğini anlatan Açıkalın, ikinci turda rakibi olan oğluna hatalı bir hamlesi sonucu yenildiğini dile getirdi.

- "Turnuvalara babamla katılıyoruz"

Anne Ayşe Açıkalın da Osmaniye'de hafta sonra düzenlenen turnuvaları hiç kaçırmadıklarını, her turnuvada oğlunun arkasında heyecanla beklediğini ifade etti.

Satrancın oğlunun okul hayatına pozitif etki yaptığını vurgulayan Açıkalın, "Satrancın çocuğumuzun üzerinde hem zeka gelişimi hem de sosyalleşmesi açısından etkisini gördüm." dedi.

Oktay Açıkalın ise satrancı severek oynadığını, Osmaniye'de katıldığı turnuvalarda kendi yaş kategorisinde sürekli dereceye girdiğini söyledi.

Babasıyla hazırlandığı yurt içindeki büyük turnuvalarda dereceye girmek için mücadele ettiğini anlatan Açıkalın, "Turnuvalara babamla birlikte katılmaktan dolayı mutluyum." dedi.

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Antalya Cem Okan Açıkalın satranç

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