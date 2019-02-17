Tatillerini satranç turnuvalarında geçiriyorlar

SİNAN ÖZMÜŞ - Osmaniye'de yaşayan öğretmen Cem Okan ve Ayşe Açıkalın çifti, 10 yaşındaki oğulları Oktay ile aileleri için bir tutku haline gelen satranç turnuvalarını hiç kaçırmıyor.

Yaklaşık 20 yıldır satranç oynayan 47 yaşındaki Cem Okan Açıkalın, evlendikten sonra önce eşi Ayşe'ye (40), daha sonra da 5 yaşındayken oğlu Oktay'a satranç oynamayı öğretti.

Oğlunun satrançtaki yeteneğinin fark eden Açıkalın, Osmaniye'deki il derecelerinin ardından, eşi ve çocuğuyla yurt içinde düzenlenen çeşitli yarışmalara katılmaya başladı.

Turnuvalarda topladıkları puanlar sayesinde baba Açıkalın 1290 Ulusal Kuvvet Derecesi (UKD) puanına, henüz 10 yaşındaki oğlu Oktay ise 1089 UKD puanına ulaşmayı başardı.

Antalya'ya bir turnuva için gelen aileden baba Açıkalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailece satrancı çok sevdiklerini söyledi.

Hayatlarında satrancın farklı bir yeri olduğunu aktaran Açıkalın, "Satrancın fiziksel, beyinsel olarak her türlü faydasını görüyoruz. İki yıldır ailece turnuvalara katılıyoruz. Bu çok güzel bir duygu, mutlu oluyoruz. Hem tatil, hem satranç ikisi bir arada oluyor. Yarı yıl tatilinde ya da bizim boş olduğumuz günleri böyle değerlendiriyoruz." diye konuştu.