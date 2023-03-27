Tatlı almaya gönderip... Oğullarını ve torunlarını iftar yemeğine davet etti! Baba vahşeti

Dehşete düşüren olay, dün gece saatlerinde Gaziantep'in Cebeler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kısa bir süre önce cezaevinden çıkan M.K. iftar yemeği vermek üzere 3 oğlu ile 2 torununu bağ evine davet etti. M.K. iftar yemeğinden sonra bir oğluyla torununu tatlı almak için gönderdi. Sonrasında M.K. ile evde kalan oğulları Sinan Kaçan (37), H.K. (42) ve torunu H.K. (17) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Vahşet ise bundan sonra yaşandı...

OĞULLARINA VE TORUNUNA ATEŞ AÇTI

Kısa sürede büyüyen tartışmada M.K. üzerindeki tabanca ile 2 oğlu ile 1 torununa peş peşe ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Sinan Kaçan, ağabeyi H.K. ile oğlu H.K. yaralandı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sinan Kaçan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan H.K. ile oğlu H.K. ise ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Sinan Kaçan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

ŞÜPHELİ BABA YAKALANDI

Eşini öldürdüğü için 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra iftar davetinde tartıştığı 1 oğlunu öldürüp, 1 oğlu ile torununu yaraladıktan sonra kaçan M.K., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)



