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Tatlı başarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 12:55 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan genç kadın, açtığı butik çikolata iş yeri ile hemcinslerine örnek oldu.Yaklaşık iki yıl boyunca işsiz gezen ve iş arayan bir çocuk annesi 30 yaşındaki Demet Helvacı, Ünye Ticaret Ve Sanayi Odasının açtığı kurs ile Ünye’de ilk defa butik çikolata üretimine başladı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan genç kadın, açtığı butik çikolata iş yeri ile hemcinslerine örnek oldu.
Yaklaşık iki yıl boyunca işsiz gezen ve iş arayan bir çocuk annesi 30 yaşındaki Demet Helvacı, Ünye Ticaret Ve Sanayi Odasının açtığı kurs ile Ünye’de ilk defa butik çikolata üretimine başladı. İlçe genelinde açtığı ilk butik çikolata dükkanında birçok kadına örnek olan Helvacı, şimdilerde ise müşterilerine çikolata yetiştirmeye çalışıyor.

"En çok çocuklar ve anneler müşterilerimiz"
Girdiği kursları başarıyla geçerek her işsiz kadının mutlaka başaracağını söyleyen Helvacı, "Ben bu işe girmeden önce iki yıl kadar işsiz kaldım. Tabii, o zamanlarda yoğun bir iş arayışı içerisindeydim. Ünye Ticaret Ve Sanayi Odası tarafından açılan çikolata kursuna gitmeye karar verdim. Gerçekleştirilen kursun yeterli olmamasından dolayı biraz bu sektörde kendimi geliştirdim. Aradan bir yıl geçtikten sonra kendi iş yerimi açtım. Ben işsiz gezmeden önce ön muhasebe işi yapıyordum ve mutfaktan çok ayrı yaşıyordum. Ben öncelikle Türkiye’de kadınların kendilerine inanarak başarabilirim demeleri gerekir. Türkiye genelinde bir gıda ya da çikolata üretimi konusunda bir sıkıntı yaşanıyor. İş yerimizin özelliğinden dolayı en çok çocuklar ve anneler olarak müşterilerimiz var" dedi.

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