Tatlı firması sahibi yeğenini öldüren dayı Lüks içinde yaşıyordu (ARŞİV)

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)- BURSA'da tatlı firmasının sahibi yeğeni Fatih Karaman'ı (38), kırmızı ışıkta bekleyen otomobilinde eşi ile telefonda görüşürken tabancayla vurarak öldüren dayısı Yılmaz Sevinç (53), hakim karşısına çıktı. Duruşmada yeğeni Karaman’ın lüks içinde yaşadığını savunan Sevinç, “Olay günü amacım onu öldürmek değil, bacaklarına ateş etmekti. Öldürmek için ateş etseydim, ben de intihar edecektim” dedi.

Olay, Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde 7 Temmuz 2018 tarihinde meydana geldi. Bağdat Hurma Tatlısı firmasının sahibi olan Fatih Karaman, Lefkoşe Caddesi'nde otomobili ile kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kaçarken, başından ağır yaralanan Karaman, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Karaman'ın bağışlanan organları 7 kişiye umut oldu. Polis tarafından yakalanan Yılmaz Sevinç, tutuklanarak cezaevine konuldu.

'HAFTALIĞIMIZI KESTİ'

Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Yılmaz Sevinç’in yargılanmasına başlandı. Duruşmaya sanık avukatı ile öldürülen Fatih Karaman’ın eşi Yadigar Karaman, annesi Necla Karaman ve avukatları Şeref Han katıldı. Yeğeni Fatih Karaman’ı lüks içinde yaşamakla suçlayan Sevinç, “Babadan kalan Bağdat hurmacısını yıllarca işlettik. Firmamızı büyütmeye karar verdik. Kayapa’da bir fabrika tuttuk. Ancak, mali zorluklar çekmeye başladık. Avukatımız Ercan Sümer’in yönlendirmesiyle iflas gibi gösterip, yeni kurulan şirketin başına yeğenim Fatih Karaman geçti. Fatih, ben ve diğer dayılarına haftalık bin 500 lira vermeye başladı. Biz haftalık alırken, firmada çalışan olan Fatih’in birden lüks hayat yaşamaya başladığını gördüm. Ben kendisine durumu sormaya başladığımda bana karşı çıktı, haftalığımızı kesti, çocuklarımızı işten çıkardı. Aracılarla beni tehdit etmeye başladı. Öldüreceğini ve ellerime çekiçle vurduracağını söyledi” dedi.