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Tatlı için şerbet hazırlarken yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 11:39 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, ocak üstünde unutulan tatlı şerbetinin olduğu tencere alev aldı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, ocak üstünde unutulan tatlı şerbetinin olduğu tencere alev aldı. Yangın itfaiye tarafından södürülürken, dumandan etkilenen Nigar Çağlarım hastanede tedavi altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Dereli Tütüncü Mahallesi’nde meydana geldi. Nigar Çağlarım, sabah saatlerinde Ramazan Bayramı için yaptığı tatlının şerbetini hazırlamak istedi. Ancak ocak üstünde unuttuğu şerbet dolu tencere aniden alev aldı. Alevler aspiratöre sıçrayınca yangın büyüdü. Aynı binada bulunan komşuların dumanları fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangını kendi çabaları ile söndürmek isterken dumandan etkilenen Nigar Çağlarım ise ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

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