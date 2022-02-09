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Tatlı ısmarlamak için çağırdığı arkadaşını pompalı tüfekle vurdu

09.02.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de yaşanan olayda bir genç, arkadaşına dehşeti yaşattı. Köşeye pusu kuran saldırgan, tatlı ısmarlama bahanesiyle dışarı çağırdığı arkadaşını pompalı tüfekle vurdu. Bacağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Tatlı ısmarlamak için çağırdığı arkadaşını pompalı tüfekle vurdu

Olay geçtiğimiz günlerde Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre S.G. (18) aralarında husumet başlayan arkadaşı Eren A'yı tatlı ısmarlama bahanesi ile dışarı çağırdı. Bu sırada bir köşede pusuya yatan S.G., Eren A'yı pompalı tüfekle beklemeye başladı. Arkadaşının geldiğini gören S.G. tetiği çekerek, arkadaşını bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ambulans ile hastaneye kaldırılan Eren A.'nın bacağına 2 kurşun isabet ettiği ve hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AİLESİ POLİSE TESLİM ETTİ

Arkadaşını vurduktan sonra hızla olay yerinden kaçarak uzaklaşan S.G. ise evine giderek ailesine arkadaşını vurduğunu söyledi. Bunun üzerine polisi arayan aile, S.G.'yi emniyete teslim etti.

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DEHŞET ANLARI KAMERADA

Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde S.G.'nin pompalı tüfekle ateş ederek Eren A.'yı yaraladığı ardından kaçtığı görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sultangazi silahlı saldırı
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