Tatlı Kaçıklar'ın 'Seksi Şempanze'si Yıldız Kaplan'ın son haline beğeni yağdı

Tatlı Kaçıklar dizisinde "Çat çat çat Kel Bezhat"ın sevgilisi 'Seksi Şempanze'yi canlandıran Yıldız Kaplan artık zamanının çoğunu oğluna ayırıyor. Sosyal medyadan doğal hallerini paylaşan Kaplan'ın son hali ise dikkat çekti. İşte güzel oyuncunun son hali...

Seksi Şempanze Yıldız Kaplan'ın son hali

90'lara damga vuran Tatlı Kaçıklar dizisinde Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş'le birlikte rol alan Yıldız Kaplan'ı hatırlamayan yoktur! Dizideki dekolteleriyle bir döneme damga vuran Kaplan'a gelin bir de şimdi bakalım...

5 yıl süren dizide Afitap olarak rol alan ama o ismini kimsenin bilmediği; herkesin SEKSİ ŞEMPANZE olarak hatırladığı Yıldız Kaplan artık ekranlardan uzak...

Ta o zamandan beri güzelliğiyle çok fazla insanın aklına yerleşti Yıldız Kaplan. Diziden hemen sonra albüm işlerine girişip şarkıcı olarak karşımıza çıktı Yıldız Kaplan. Kaplan aslında oyunculuktan önce de şarkı söylüyormuş ancak kendini oyunculukla tanınmış da diyebiliriz.

Kaplan 2008 yılında 6 yıldır birlikte olduğu Celal Kopuz'la evlendi ve ekranlardan iyice uzaklaştı. Kaplan ev hanımı olmayı çok istediği için böyle bir tercih yaparak durumun eşiyle ilgili olmadığına bir dönem her fırsatta dile getirdi.

"Uzun zamandır neden ekranlarda yoksunuz?" sorusuna oyuncu daha önce şu yanıtı vermişti: "Oyunculuğu ve şarkıcılığı bıraktım. Bu camia bana gerçekçi gelmediğine inandığım için her şeyden uzak kalmak istedim."

ANNEANNE OLARAK GÜNDEM OLMUŞTU 38 yaşında ikinci kez anne olan Yıldız Kaplan'ın Akif isminde bir de oğlu var. Kızı Işıl ise Yıldız Kaplan'ın gençken yaptığı ilk evliliğinden. Işıl doğduğunda Yıldız Kaplan 17 yaşındaymış henüz. Şu an kızı Işıl'ın da çocuğu var. Evet, Yıldız Kaplan aynı zamanda bir anneanne.

Kaplan'ın oğlu Akif artık 11 yaşında ve futbolla ilgileniyor! Tüm zamanını çocuğuna ayıran Kaplan sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapıyor.

Doğal hallerini paylaşmaktan çekinmeyen Kaplan yaptığı bir paylaşımda ise şunları yazmış: "Fotoşop sevmiyorum böyle iyi doğal. Bir kaç sene sonra düşünürüm. Genç görünüyor olabilirim; boyun fıtığım, bel fıtığım, yüksek tansiyonum mevcuttur ilgililere duyurulur."

Şu an 50 yaşında genç bir anneanne olan Yıldız Kaplan'ın bu doğal paylaşımlarına beğeni yağıyor.