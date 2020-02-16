Tatlı Kaçıklar'ın 'Seksi Şempanze'si Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı

90'lı yılların efsane dizisi 'Tatlı Kaçıklar'da şöhreti yakalayan şarkıcı ve oyuncu Yıldız Kapan, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı. Yıldız Kaplan, "Çocuk da yaparım, kariyer de" algısına katılmadığı için oyunculuk ve şarkıcılığı bırakıp oğlunu yetiştirmeye kendisini adadığını açıkladı. Snob Magazin'in haberine göre; Kapan, "Oğlum Akif dünyaya geldikten sonra ona adapte oldum. Oğlumun futbol yeteneği olduğu için şu anda Fenerbahçe alt yapısına verdik. Elimi ayağımı çekmek zorunda kaldım sanat dünyasından..." dedi.

Güzelliğiyle bir döneme damga vuran ünlü oyuncu açıklamasına şöyle devam etti:

"Çünkü "Çocuk da yaparım, kariyer de" algısı var ya öyle bir şey olmuyor. İmkansız gibi. Mutlak bir taraf eksik kalıyor. Nerede bedelinizi ödüyorsanız orada muvaffak oluyorsunuz, ben bedelimi oğlumda ödemeye kalktım. Çok iyi bir evlat yetiştirdim. Çok mutluyum.

Eşim ve oğlumla çok mutlu bir hayatım var. Oğlum biraz daha büyüdükten sonra o zaman belki setlere dönerim. Öyle çok teklif de yok açıkçası. Genelde şöyle diyorlar ya "Çok teklif var değerlendiriyorum" yok öyle bir şey. Kısa bir süre setleri özlediğimi hatırlıyorum ama sonra hemen geçiyor."