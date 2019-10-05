HABER

Tatlı krizi nasıl önlenir

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.10.2019 13:50 | Son Güncelleme

Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, tatlının çoğu kişinin vazgeçilmezi olduğunu belirterek, “Özellikle diyetteyken yaşanan tatlı krizleri diyetinizi devam ettirmeyi zorlaştırabilir.

Tatlı krizi nasıl önlenir

Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, tatlının çoğu kişinin vazgeçilmezi olduğunu belirterek, “Özellikle diyetteyken yaşanan tatlı krizleri diyetinizi devam ettirmeyi zorlaştırabilir. Her sabah büyük bir heyecanla başlanan diyetler akşam üzeri meydana gelen o tatlı isteği ile sona erebiliyor. Düzensiz beslenme, yoğun iş temposundan ara öğünlere vakit ayırmamak, kadınlarda regl dönemi, duygusal yemebozuklukları, hormonal bozukluklar, bağırsak parazitleri birçok sebep tatlı krizlerine neden olabilir” dedi.
Tatlı ihtiyacı sonucu tüketilen pasta, çikolata, şerbetli tatlıların vücutta endorfinve serotonin hormonlarının yani mutluluk hormonu salınımını arttırdığını anlatan Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, “Fakat bu mutluluk kısa süre sonra kendini suçluluk duygusuna bırakacaktır. Diyet serüveniniz belki de bu suçluluk duygusu yüzünden sona erecektir. Peki tatlı krizlerinden kurtulmanın bir çözümü yok mu? Elbette var! Düzenli öğünler yapın. Tam tahıllı ürünleri kullanın. Süt ve süt ürünlerini her öğüne ekleyin. Kuruyemişleri ara öğünlerinizden ihmal etmeyin. Protein içeren besinleri ihmal etmeyin. Çünkü protein uzun süre tokluk sağlarken hücre yapımı ve onarımını da sağlayacaktır. Bitki çaylarının tüketimini arttırın. Hem ödem atmanıza hem iştah kontrolüne yardımcı olacaktır. Tuz tüketiminizi azaltın. Bol su için. Hafif düzeyde spor yapın. Egzersiz yapmak mutluluk hormonu serotonin artışını ve kan şekeri düzeyini dengeleyerek iştah kontrolü sağlar.” Diye konuştu.
Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, tatlı krizlerine sağlıklı ara öğün alternatifleri konusunda ise şu önerilerde bulundu; “1-2 dilim ananastaze hindistan cevizi, 2 küçük kare bitter çikolata Tarçın çayı, 1 porsiyon meyve dilimleri üzerine 1 çay kaşığıserpilmiş tarçın veya kakao, Çikolata kaplı veya sade 1 porsiyon kuru meyveler, Fırınlanmış meyve dilimleri, Chia tohumlu pudingler Yoğurtlu barlar ve Rafine şeker içermeyen sütlü tatlılar.”

PARTNER2019 Miss Turkey birincisinden estetik açıklaması2019 Miss Turkey birincisinden estetik açıklaması
Annesi, Ayşe'nin uzuvlarını da bağışlamışAnnesi, Ayşe'nin uzuvlarını da bağışlamış
Avrupa’da başvurmadık yer bırakmayan Alp ailesi, Diyarbakır’da çocuk sahibi olduAvrupa’da başvurmadık yer bırakmayan Alp ailesi, Diyarbakır’da çocuk sahibi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Kelebekler Vadisi için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kelebekler Vadisi için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Arnavutköy’de can pazarı: 34 yaralı

Arnavutköy’de can pazarı: 34 yaralı

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.